АПЛ: розклад і результати матчів 35-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Центральним поєдинком туру стане дербі між "Тоттенгемом" і "Арсеналом".
27 – 28 квітня відбудуться матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Ліверпуль" на виїзді зустрінеться з "Вест Гемом".
Того ж дня "Манчестер Юнайтед" прийме "Бернлі", "Евертон" Віталія Миколенка на своєму полі зійдеться з "Брентфордом" Єгора Ярмолюка, а "Челсі" Михайла Мудрика завітає в гості до "Астон Вілли".
Завершиться тур у неділю: "Борнмут" Іллі Забарного прийматиме "Брайтон", "Арсенал" Олександра Зінченка в дербі позмагається з "Тоттенгемом", а "Манчестер Сіті" спробує в гостях обіграти "Ноттінгем".
Зазначимо, що упродовж сезону АПЛ з двох клубів зняла очки за порушення правил фінансового фейрплей. "Евертон" покарали на вісім залікових балів, а "Ноттінгем" – на чотири.
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- За чотири тури до фінішу таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (77 очок). На другому місці йде "Манчестер Сіті" (76 балів + матч у запасі). Третю сходинку посідає "Ліверпуль" (74 пункти). Топ-4 замикає "Астон Вілла" (66 очок), яка бореться за останню путівку до Ліги чемпіонів з "Тоттенгемом" (60 балів + дві гри в запасі).
- Матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 3 – 6 травня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР
|Субота, 27 квітня
|14:30
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|ЛУТОН
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БЕРНЛІ
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|19:30
|ЕВЕРТОН
|_:_
|БРЕНТФОРД
|22:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ЧЕЛСІ
|Неділя, 28 квітня
|16:00
|БОРНМУТ
|_:_
|БРАЙТОН
|16:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|18:30
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
Таблиця АПЛ після 34-го туру
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