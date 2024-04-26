АПЛ: розклад і результати матчів 35-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Центральним поєдинком туру стане дербі між "Тоттенгемом" і "Арсеналом".

27 – 28 квітня відбудуться матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Ліверпуль" на виїзді зустрінеться з "Вест Гемом".

Того ж дня "Манчестер Юнайтед" прийме "Бернлі", "Евертон" Віталія Миколенка на своєму полі зійдеться з "Брентфордом" Єгора Ярмолюка, а "Челсі" Михайла Мудрика завітає в гості до "Астон Вілли".

Завершиться тур у неділю: "Борнмут" Іллі Забарного прийматиме "Брайтон", "Арсенал" Олександра Зінченка в дербі позмагається з "Тоттенгемом", а "Манчестер Сіті" спробує в гостях обіграти "Ноттінгем".

Зазначимо, що упродовж сезону АПЛ з двох клубів зняла очки за порушення правил фінансового фейрплей. "Евертон" покарали на вісім залікових балів, а "Ноттінгем" – на чотири.

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За чотири тури до фінішу таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (77 очок). На другому місці йде "Манчестер Сіті" (76 балів + матч у запасі). Третю сходинку посідає "Ліверпуль" (74 пункти). Топ-4 замикає "Астон Вілла" (66 очок), яка бореться за останню путівку до Ліги чемпіонів з "Тоттенгемом" (60 балів + дві гри в запасі).

Матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 3 – 6 травня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 34-го туру

Таблиця АПЛ після 34-го туру / Фото: flashscore.ua

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