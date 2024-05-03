АПЛ: розклад і результати матчів 36-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Ліверпуль" прийматиме "Тоттенгем".
3 – 6 травня відбудуться матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю: "Евертон" без Віталія Миколенка, який вибув до кінця сезону через травму, завітає в гості до "Лутона".
У суботу "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Борнмут" Іллі Забарного, "Брентфорд" Єгора Ярмолюка вдома зустрінеться з "Фулгемом", а "Манчестер Сіті" на своєму полі зійдеться з "Вулвергемптоном".
В неділю "Астон Вілла" гостюватиме у "Брайтона", "Челсі" Михайла Мудрика вдома зіграє проти "Вест Гема", а в центральному матчі туру "Ліверпуль" прийматиме "Тоттенгем".
Завершиться тур у понеділок, коли "Манчестер Юнайтед" на виїзді спробує обіграти "Крістал Пелас".
За три тури до фінішу таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (80 очок). На другому місці йде "Манчестер Сіті" (79 + матч у запасі). Третю сходинку посідає "Ліверпуль" (75), який також зберігає шанси на чемпіонський титул. Топ-4 замикає "Астон Вілла" (67), яка є головним претендентом на останню путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.
На п'ятій позиції, в зоні Ліги Європи, розташувався "Тоттенгем" (60 очок + гра в запасі). За шосте місце та потрапляння до Ліги конференцій борються "Манчестер Юнайтед" (54), "Ньюкасл" (53) та "Челсі" (51).
Що стосується боротьби за виживання, то "Шеффілд Юнайтед" (16 очок) достроково втратив шанси залишитися в АПЛ. А ось "Ноттінгем" (26), "Лутон" (25) і "Бернлі" (24) ще позмагаються за збереження прописки в елітному дивізіоні – лише одна з цих трьох команд врятується від вильоту.
Зазначимо, що упродовж сезону АПЛ з двох клубів зняла очки за порушення правил фінансового фейрплей. "Евертон" покарали на вісім залікових балів, а "Ноттінгем" – на чотири.
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|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
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|П'ятниця, 3 травня
|22:00
|ЛУТОН
|_:_
|ЕВЕРТОН
|Субота, 4 травня
|14:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|БЕРНЛІ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ФУЛГЕМ
|17:00
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|19:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|Неділя, 5 травня
|16:00
|БРАЙТОН
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|16:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|18:30
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|Понеділок, 6 травня
|22:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Таблиця АПЛ після 35-го туру
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