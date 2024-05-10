АПЛ: розклад і результати матчів 37-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральних поєдинках туру "Манчестер Юнайтед" прийме "Арсенал", а "Астон Вілла" зіграє з "Ліверпулем".
11 – 13 травня відбудуться матчі 37-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому чинний чемпіон "Манчестер Сіті" на виїзді позмагається з "Фулгемом".
Того ж дня "Борнмут" Іллі Забарного вдома зустрінеться з "Брентфордом" Єгора Ярмолюка, "Евертон" без Віталія Миколенка, який вибув до кінця сезону через травму, прийме "Шеффілд Юнайтед", а "Челсі" Михайла Мудрика завітає в гості до "Ноттінгема".
В неділю "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді спробує здолати "Манчестер Юнайтед".
Завершиться тур у понеділок, коли "Астон Вілла" на своєму полі зійдеться з "Ліверпулем".
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За два тури до фінішу таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (83 очки). На другому місці йде "Манчестер Сіті" (82 + матч у запасі). Третю сходинку посідає "Ліверпуль" (78), який ще зберігає математичні шанси на чемпіонський титул. Топ-4 замикає "Астон Вілла" (67), яка є головним претендентом на останню путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.
На п'ятій позиції, в зоні Ліги Європи, розташувався "Тоттенгем" (60 очок + гра в запасі). За шосте місце та потрапляння до Ліги конференцій борються "Ньюкасл" (56), "Челсі" (54) та "Манчестер Юнайтед" (54).
Що стосується боротьби за виживання, то "Шеффілд Юнайтед" (16 очок) достроково втратив шанси залишитися в АПЛ. А ось "Ноттінгем" (29), "Лутон" (26) і "Бернлі" (24) ще позмагаються за збереження прописки в елітному дивізіоні – лише одна з цих трьох команд врятується від вильоту.
Зазначимо, що упродовж сезону АПЛ з двох клубів зняла очки за порушення правил фінансового фейрплей. "Евертон" покарали на вісім залікових балів, а "Ноттінгем" – на чотири.
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|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
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|Субота, 11 травня
|14:30
|ФУЛГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ЛУТОН
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|БЕРНЛІ
|19:30
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|Неділя, 12 травня
|18:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Понеділок, 13 травня
|22:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
Таблиця АПЛ після 36-го туру
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