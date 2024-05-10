АПЛ: розклад і результати матчів 37-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

11 – 13 травня відбудуться матчі 37-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому чинний чемпіон "Манчестер Сіті" на виїзді позмагається з "Фулгемом".

Того ж дня "Борнмут" Іллі Забарного вдома зустрінеться з "Брентфордом" Єгора Ярмолюка, "Евертон" без Віталія Миколенка, який вибув до кінця сезону через травму, прийме "Шеффілд Юнайтед", а "Челсі" Михайла Мудрика завітає в гості до "Ноттінгема".

В неділю "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді спробує здолати "Манчестер Юнайтед".

Завершиться тур у понеділок, коли "Астон Вілла" на своєму полі зійдеться з "Ліверпулем".

АПЛ: турнірне становище та розподіл місць у єврокубках на сезон-2024/25

За два тури до фінішу таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (83 очки). На другому місці йде "Манчестер Сіті" (82 + матч у запасі). Третю сходинку посідає "Ліверпуль" (78), який ще зберігає математичні шанси на чемпіонський титул. Топ-4 замикає "Астон Вілла" (67), яка є головним претендентом на останню путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

На п'ятій позиції, в зоні Ліги Європи, розташувався "Тоттенгем" (60 очок + гра в запасі). За шосте місце та потрапляння до Ліги конференцій борються "Ньюкасл" (56), "Челсі" (54) та "Манчестер Юнайтед" (54).

Що стосується боротьби за виживання, то "Шеффілд Юнайтед" (16 очок) достроково втратив шанси залишитися в АПЛ. А ось "Ноттінгем" (29), "Лутон" (26) і "Бернлі" (24) ще позмагаються за збереження прописки в елітному дивізіоні – лише одна з цих трьох команд врятується від вильоту.

Зазначимо, що упродовж сезону АПЛ з двох клубів зняла очки за порушення правил фінансового фейрплей. "Евертон" покарали на вісім залікових балів, а "Ноттінгем" – на чотири.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Таблиця АПЛ після 36-го туру

Таблиця АПЛ після 36-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Бундесліга: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 36-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 35-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця