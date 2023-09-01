АПЛ: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

1 – 3 вересня відбудуться матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком між "Лутоном" і "Вест Гемом".

У суботу "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка завітає у гості до "Шеффілд Юнайтед", "Борнмут" іншого оборонця збірної України Іллі Забарного на виїзді зустрінеться з "Брентфордом", а "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика прийме "Ноттінгем".

Також цього дня чинний чемпіон – "Манчестер Сіті" – вдома зіграє з "Фулгемом".

Завершиться тур у неділю центральним матчем, у якому "Арсенал" українця Олександра Зінченка на своєму стадіоні протистоятиме "Манчестер Юнайтед".

Після 3-го туру таблицю АПЛ очолює "Манчестер Сіті" (9 очок). Далі розташувалися "Вест Гем", "Тоттенгем", "Ліверпуль" та "Арсенал", які набрали по 7 балів.

Матчі 5-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться після міжнародної паузи, 16 – 18 вересня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР П'ятниця, 1 вересня 22:00 ЛУТОН _:_ ВЕСТ ГЕМ Субота, 2 вересня 14:30 ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД _:_ ЕВЕРТОН 17:00 БЕРНЛІ _:_ ТОТТЕНГЕМ 17:00 БРЕНТФОРД _:_ БОРНМУТ 17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ ФУЛГЕМ 17:00 ЧЕЛСІ _:_ НОТТІНГЕМ 19:30 БРАЙТОН _:_ НЬЮКАСЛ Неділя, 3 вересня 16:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС _:_ ВУЛВЕРГЕМПТОН 16:00 ЛІВЕРПУЛЬ _:_ АСТОН ВІЛЛА 18:30 АРСЕНАЛ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблиця АПЛ після 3-го туру

Таблиця АПЛ після 3-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

УПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

УЄФА назвав імена найкращих гравця і тренера за підсумками сезону-2022/23

Ліга чемпіонів-2023/24: результати жеребкування групового етапу