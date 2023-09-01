АПЛ: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

У центральному поєдинку туру "Арсенал" прийматиме "Манчестер Юнайтед".
1 – 3 вересня відбудуться матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком між "Лутоном" і "Вест Гемом".
У суботу "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка завітає у гості до "Шеффілд Юнайтед", "Борнмут" іншого оборонця збірної України Іллі Забарного на виїзді зустрінеться з "Брентфордом", а "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика прийме "Ноттінгем".
Також цього дня чинний чемпіон – "Манчестер Сіті" – вдома зіграє з "Фулгемом".
Завершиться тур у неділю центральним матчем, у якому "Арсенал" українця Олександра Зінченка на своєму стадіоні протистоятиме "Манчестер Юнайтед".
- Після 3-го туру таблицю АПЛ очолює "Манчестер Сіті" (9 очок). Далі розташувалися "Вест Гем", "Тоттенгем", "Ліверпуль" та "Арсенал", які набрали по 7 балів.
- Матчі 5-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться після міжнародної паузи, 16 – 18 вересня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|П'ятниця, 1 вересня
|22:00
|ЛУТОН
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|Субота, 2 вересня
|14:30
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|БЕРНЛІ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|17:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|19:30
|БРАЙТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Неділя, 3 вересня
|16:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|16:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|18:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Таблиця АПЛ після 3-го туру
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