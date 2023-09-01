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АПЛ: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Олександр Зінченко в матчі "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Арсенал" прийматиме "Манчестер Юнайтед".

1 – 3 вересня відбудуться матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком між "Лутоном" і "Вест Гемом".

У суботу "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка завітає у гості до "Шеффілд Юнайтед", "Борнмут" іншого оборонця збірної України Іллі Забарного на виїзді зустрінеться з "Брентфордом", а "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика прийме "Ноттінгем".

Також цього дня чинний чемпіон – "Манчестер Сіті" – вдома зіграє з "Фулгемом".

Завершиться тур у неділю центральним матчем, у якому "Арсенал" українця Олександра Зінченка на своєму стадіоні протистоятиме "Манчестер Юнайтед".

  • Після 3-го туру таблицю АПЛ очолює "Манчестер Сіті" (9 очок). Далі розташувалися "Вест Гем", "Тоттенгем", "Ліверпуль" та "Арсенал", які набрали по 7 балів.
  • Матчі 5-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться після міжнародної паузи, 16 – 18 вересня.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
П'ятниця, 1 вересня
22:00 ЛУТОН   _:_   ВЕСТ ГЕМ
Субота, 2 вересня
14:30 ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД   _:_   ЕВЕРТОН
17:00 БЕРНЛІ   _:_   ТОТТЕНГЕМ
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   БОРНМУТ
17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   ФУЛГЕМ
17:00 ЧЕЛСІ   _:_   НОТТІНГЕМ
19:30 БРАЙТОН   _:_   НЬЮКАСЛ
Неділя, 3 вересня
16:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
16:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
18:30 АРСЕНАЛ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблиця АПЛ після 3-го туру

Таблиця АПЛ після 3-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 3-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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