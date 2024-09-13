АПЛ: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться "Тоттенгем" і "Арсенал".

14-15 вересня будуть зіграні матчі четвертого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Манчестер Юнайтед" на виїзді зустрінеться із "Саутгемптоном".

Того ж дня "Ліверпуль" прийме "Ноттінгем", "Манчестер Сіті" вдома зіграє проти "Брентфорда" Єгора Ярмолюка, "Евертон" Віталія Миколенка завітає в гості до "Астон Вілли", а "Борнмут" Іллі Забарного на власному полі позмагається з "Челсі" Михайла Мудрика.

Завершиться тур двома матчами в неділю, зокрема в центральному поєдинку туру "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді проведе дербі проти "Тоттенгема".

Зазначимо, що поєдинки п'ятого туру АПЛ відбудуться 21-22 вересня.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Субота, 14 вересня 14:30 САУТГЕМПТОН _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00 БРАЙТОН _:_ ІПСВІЧ 17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС _:_ ЛЕСТЕР 17:00 ЛІВЕРПУЛЬ _:_ НОТТІНГЕМ 17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ БРЕНТФОРД 17:00 ФУЛГЕМ _:_ ВЕСТ ГЕМ 19:30 АСТОН ВІЛЛА _:_ ЕВЕРТОН 22:00 БОРНМУТ _:_ ЧЕЛСІ Неділя, 15 вересня 16:00 ТОТТЕНГЕМ _:_ АРСЕНАЛ 18:30 ВУЛВЕРГЕМПТОН _:_ НЬЮКАСЛ

Таблиця АПЛ після 3-го туру

Таблиця АПЛ після 3-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Бундесліга: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця