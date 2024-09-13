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АПЛ: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Олександр Зінченко в матчі проти "Тоттенгема" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру зійдуться "Тоттенгем" і "Арсенал".

14-15 вересня будуть зіграні матчі четвертого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Манчестер Юнайтед" на виїзді зустрінеться із "Саутгемптоном".

Того ж дня "Ліверпуль" прийме "Ноттінгем", "Манчестер Сіті" вдома зіграє проти "Брентфорда" Єгора Ярмолюка, "Евертон" Віталія Миколенка завітає в гості до "Астон Вілли", а "Борнмут" Іллі Забарного на власному полі позмагається з "Челсі" Михайла Мудрика.

Завершиться тур двома матчами в неділю, зокрема в центральному поєдинку туру "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді проведе дербі проти "Тоттенгема".

Зазначимо, що поєдинки п'ятого туру АПЛ відбудуться 21-22 вересня.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Субота, 14 вересня
14:30 САУТГЕМПТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
17:00 БРАЙТОН   _:_   ІПСВІЧ
17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   ЛЕСТЕР
17:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   НОТТІНГЕМ
17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 ФУЛГЕМ   _:_   ВЕСТ ГЕМ
19:30 АСТОН ВІЛЛА   _:_   ЕВЕРТОН
22:00 БОРНМУТ   _:_   ЧЕЛСІ
Неділя, 15 вересня
16:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   АРСЕНАЛ
18:30 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   НЬЮКАСЛ

Таблиця АПЛ після 3-го туру

Таблиця АПЛ після 3-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 3-го туру / Фото: flashscore.ua

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