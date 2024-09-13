АПЛ: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться "Тоттенгем" і "Арсенал".
14-15 вересня будуть зіграні матчі четвертого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Манчестер Юнайтед" на виїзді зустрінеться із "Саутгемптоном".
Того ж дня "Ліверпуль" прийме "Ноттінгем", "Манчестер Сіті" вдома зіграє проти "Брентфорда" Єгора Ярмолюка, "Евертон" Віталія Миколенка завітає в гості до "Астон Вілли", а "Борнмут" Іллі Забарного на власному полі позмагається з "Челсі" Михайла Мудрика.
Завершиться тур двома матчами в неділю, зокрема в центральному поєдинку туру "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді проведе дербі проти "Тоттенгема".
Зазначимо, що поєдинки п'ятого туру АПЛ відбудуться 21-22 вересня.
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|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Субота, 14 вересня
|14:30
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ІПСВІЧ
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|19:30
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ЕВЕРТОН
|22:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|Неділя, 15 вересня
|16:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|18:30
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
Таблиця АПЛ після 3-го туру
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