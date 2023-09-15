АПЛ: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

16 – 18 вересня відбудуться матчі 5-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у суботу. Цього дня "Ліверпуль" завітає в гості до "Вулвергемптона", "Вест Гем" прийматиме "Манчестер Сіті", а "Манчестер Юнайтед" на своєму полі зустрінеться з "Брайтоном".

На неділю заплановано поєдинки за участю команд українців: "Челсі" Михайла Мудрика на виїзді зійдеться з "Борнмутом" Іллі Забарного, а "Евертон" Віталія Миколенка вдома зіграє проти "Арсенала" Олександра Зінченка.

Завершиться тур у понеділок матчем між "Ноттінгемом" і "Бернлі".

Після 4-го туру таблицю АПЛ очолює "Манчестер Сіті" (12 очок). Далі розташувалися "Тоттенгем", "Ліверпуль", "Вест Гем" та "Арсенал", які набрали по 10 балів.

Матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 23 – 24 вересня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР Субота, 16 вересня 14:30 ВУЛВЕРГЕМПТОН _:_ ЛІВЕРПУЛЬ 17:00 АСТОН ВІЛЛА _:_ КРІСТАЛ ПЕЛАС 17:00 ВЕСТ ГЕМ _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ 17:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ БРАЙТОН 17:00 ТОТТЕНГЕМ _:_ ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД 17:00 ФУЛГЕМ _:_ ЛУТОН 19:30 НЬЮКАСЛ _:_ БРЕНТФОРД Неділя, 17 вересня 16:00 БОРНМУТ _:_ ЧЕЛСІ 18:30 ЕВЕРТОН _:_ АРСЕНАЛ Понеділок, 18 вересня 21:45 НОТТІНГЕМ _:_ БЕРНЛІ

Таблиця АПЛ після 4-го туру

Таблиця АПЛ після 4-го туру / Фото: flashscore.ua

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