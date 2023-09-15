АПЛ: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Клуби українців проведуть очні поєдинки.
16 – 18 вересня відбудуться матчі 5-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
Програма туру відкриється у суботу. Цього дня "Ліверпуль" завітає в гості до "Вулвергемптона", "Вест Гем" прийматиме "Манчестер Сіті", а "Манчестер Юнайтед" на своєму полі зустрінеться з "Брайтоном".
На неділю заплановано поєдинки за участю команд українців: "Челсі" Михайла Мудрика на виїзді зійдеться з "Борнмутом" Іллі Забарного, а "Евертон" Віталія Миколенка вдома зіграє проти "Арсенала" Олександра Зінченка.
Завершиться тур у понеділок матчем між "Ноттінгемом" і "Бернлі".
- Після 4-го туру таблицю АПЛ очолює "Манчестер Сіті" (12 очок). Далі розташувалися "Тоттенгем", "Ліверпуль", "Вест Гем" та "Арсенал", які набрали по 10 балів.
- Матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 23 – 24 вересня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Субота, 16 вересня
|14:30
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|17:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|ЛУТОН
|19:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|Неділя, 17 вересня
|16:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|18:30
|ЕВЕРТОН
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Понеділок, 18 вересня
|21:45
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|БЕРНЛІ
Таблиця АПЛ після 4-го туру
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