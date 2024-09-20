АПЛ: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться "Манчестер Сіті" та "Арсенал".

21-22 вересня будуть зіграні матчі п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді зіграє з "Вест Гемом".

Також цього дня "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться з "Лестером", "Борнмут" Іллі Забарного завітає в гості до "Ліверпуля", а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка позмагається з "Тоттенгемом".

У центральному матчі туру в неділю сильнішого визначатимуть "Манчестер Сіті" та "Арсенал" Олександра Зінченка.

Зазначимо, що поєдинки шостого туру АПЛ відбудуться 28-30 вересня.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР Субота, 21 вересня 14:30 ВЕСТ ГЕМ _:_ ЧЕЛСІ 17:00 АСТОН ВІЛЛА _:_ ВУЛВЕРГЕМПТОН 17:00 ЛЕСТЕР _:_ ЕВЕРТОН 17:00 ЛІВЕРПУЛЬ _:_ БОРНМУТ 17:00 САУТГЕМПТОН _:_ ІПСВІЧ 17:00 ТОТТЕНГЕМ _:_ БРЕНТФОРД 17:00 ФУЛГЕМ _:_ НЬЮКАСЛ 19:30 КРІСТАЛ ПЕЛАС _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Неділя, 22 вересня 16:00 БРАЙТОН _:_ НОТТІНГЕМ 18:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ АРСЕНАЛ

Таблиця АПЛ після 4-го туру

Таблиця АПЛ після 4-го туру / Фото: flashscore.ua

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