АПЛ: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться "Манчестер Сіті" та "Арсенал".
21-22 вересня будуть зіграні матчі п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді зіграє з "Вест Гемом".
Також цього дня "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться з "Лестером", "Борнмут" Іллі Забарного завітає в гості до "Ліверпуля", а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка позмагається з "Тоттенгемом".
У центральному матчі туру в неділю сильнішого визначатимуть "Манчестер Сіті" та "Арсенал" Олександра Зінченка.
Зазначимо, що поєдинки шостого туру АПЛ відбудуться 28-30 вересня.
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|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Субота, 21 вересня
|14:30
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|17:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ІПСВІЧ
|17:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|19:30
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Неділя, 22 вересня
|16:00
|БРАЙТОН
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|18:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|АРСЕНАЛ
Таблиця АПЛ після 4-го туру
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