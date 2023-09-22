АПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

У центральному поєдинку "Арсенал" Зінченка зіграє в дербі проти "Тоттенгема".

23 – 24 вересня відбудуться матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

У суботу чинний чемпіон – "Манчестер Сіті" – прийме "Ноттінгем", "Евертон" українця Віталія Миколенка на виїзді протистоятиме "Брентфорду", а "Манчестер Юнайтед" вирушить у гості до "Бернлі".

На неділю заплановано центральний матч туру між "Арсеналом" українця Олександра Зінченка і "Тоттенгемом".

Цього ж дня "Борнмут" ще одного нашого співвітчизника Іллі Забарного проведе виїзний поєдинок проти "Брайтона", "Ліверпуль" вдома зіграє з "Вест Гемом", а "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика прийматиме "Астон Віллу".

Після 5-го туру таблицю АПЛ очолює "Манчестер Сіті" (15 очок). Далі розташувалися "Тоттенгем", "Ліверпуль" та "Арсенал", які набрали по 13 балів.

Матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 30 вересня – 2 жовтня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Субота, 23 вересня 17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС _:_ ФУЛГЕМ 17:00 ЛУТОН _:_ ВУЛВЕРГЕМПТОН 17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ НОТТІНГЕМ 19:30 БРЕНТФОРД _:_ ЕВЕРТОН 22:00 БЕРНЛІ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Неділя, 24 вересня 16:00 АРСЕНАЛ _:_ ТОТТЕНГЕМ 16:00 БРАЙТОН _:_ БОРНМУТ 16:00 ЛІВЕРПУЛЬ _:_ ВЕСТ ГЕМ 16:00 ЧЕЛСІ _:_ АСТОН ВІЛЛА 18:30 ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД _:_ НЬЮКАСЛ

Таблиця АПЛ після 5-го туру

Таблиця АПЛ після 5-го туру / Фото: flashscore.ua

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