АПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

У центральному поєдинку "Арсенал" Зінченка зіграє в дербі проти "Тоттенгема".
23 – 24 вересня відбудуться матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
У суботу чинний чемпіон – "Манчестер Сіті" – прийме "Ноттінгем", "Евертон" українця Віталія Миколенка на виїзді протистоятиме "Брентфорду", а "Манчестер Юнайтед" вирушить у гості до "Бернлі".
На неділю заплановано центральний матч туру між "Арсеналом" українця Олександра Зінченка і "Тоттенгемом".
Цього ж дня "Борнмут" ще одного нашого співвітчизника Іллі Забарного проведе виїзний поєдинок проти "Брайтона", "Ліверпуль" вдома зіграє з "Вест Гемом", а "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика прийматиме "Астон Віллу".
- Після 5-го туру таблицю АПЛ очолює "Манчестер Сіті" (15 очок). Далі розташувалися "Тоттенгем", "Ліверпуль" та "Арсенал", які набрали по 13 балів.
- Матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 30 вересня – 2 жовтня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Субота, 23 вересня
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ФУЛГЕМ
|17:00
|ЛУТОН
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|19:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЕВЕРТОН
|22:00
|БЕРНЛІ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Неділя, 24 вересня
|16:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|16:00
|БРАЙТОН
|_:_
|БОРНМУТ
|16:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|16:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|18:30
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|НЬЮКАСЛ
Таблиця АПЛ після 5-го туру
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