Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

АПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
35
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
АПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Олександр Зінченко (справа) / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку "Арсенал" Зінченка зіграє в дербі проти "Тоттенгема".

23 – 24 вересня відбудуться матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

У суботу чинний чемпіон – "Манчестер Сіті" – прийме "Ноттінгем", "Евертон" українця Віталія Миколенка на виїзді протистоятиме "Брентфорду", а "Манчестер Юнайтед" вирушить у гості до "Бернлі".

На неділю заплановано центральний матч туру між "Арсеналом" українця Олександра Зінченка і "Тоттенгемом".

Цього ж дня "Борнмут" ще одного нашого співвітчизника Іллі Забарного проведе виїзний поєдинок проти "Брайтона", "Ліверпуль" вдома зіграє з "Вест Гемом", а "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика прийматиме "Астон Віллу".

  • Після 5-го туру таблицю АПЛ очолює "Манчестер Сіті" (15 очок). Далі розташувалися "Тоттенгем", "Ліверпуль" та "Арсенал", які набрали по 13 балів.
  • Матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 30 вересня – 2 жовтня.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Субота, 23 вересня
17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   ФУЛГЕМ
17:00 ЛУТОН   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   НОТТІНГЕМ
19:30 БРЕНТФОРД   _:_   ЕВЕРТОН
22:00 БЕРНЛІ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Неділя, 24 вересня
16:00 АРСЕНАЛ   _:_   ТОТТЕНГЕМ
16:00 БРАЙТОН   _:_   БОРНМУТ
16:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   ВЕСТ ГЕМ
16:00 ЧЕЛСІ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
18:30 ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД   _:_   НЬЮКАСЛ

Таблиця АПЛ після 5-го туру

Таблиця АПЛ після 5-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 5-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Бундесліга: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
35
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація