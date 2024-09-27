АПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

28-30 вересня будуть зіграні матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу "Манчестер Сіті" на виїзді позмагається з "Ньюкаслом", "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Лестер", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка вдома зустрінеться з "Вест Гемом", "Евертон" Віталія Миколенка на своєму полі спробує здолати "Крістал Пелас", "Челсі" Михайла Мудрика у рідних стінах зійдеться з "Брайтоном", а "Ліверпуль" приїде в гості до "Вулвергемптона".

У неділю в центральному поєдинку туру "Манчестер Юнайтед" прийме "Тоттенгем".

Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Борнмут" Іллі Забарного на власному стадіоні протистоятиме "Саутгемптону".

Зазначимо, що поєдинки сьомого туру АПЛ відбудуться 5-6 жовтня.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Субота, 28 вересня 14:30 НЬЮКАСЛ _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ 17:00 АРСЕНАЛ _:_ ЛЕСТЕР 17:00 БРЕНТФОРД _:_ ВЕСТ ГЕМ 17:00 ЕВЕРТОН _:_ КРІСТАЛ ПЕЛАС 17:00 НОТТІНГЕМ _:_ ФУЛГЕМ 17:00 ЧЕЛСІ _:_ БРАЙТОН 19:30 ВУЛВЕРГЕМПТОН _:_ ЛІВЕРПУЛЬ Неділя, 29 вересня 16:00 ІПСВІЧ _:_ АСТОН ВІЛЛА 18:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ТОТТЕНГЕМ Понеділок, 30 вересня 22:00 БОРНМУТ _:_ САУТГЕМПТОН

Таблиця АПЛ після 5-го туру

Таблиця АПЛ після 5-го туру / Фото: flashscore.ua

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