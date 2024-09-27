АПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Манчестер Юнайтед" прийме "Тоттенгем".
28-30 вересня будуть зіграні матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
У суботу "Манчестер Сіті" на виїзді позмагається з "Ньюкаслом", "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Лестер", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка вдома зустрінеться з "Вест Гемом", "Евертон" Віталія Миколенка на своєму полі спробує здолати "Крістал Пелас", "Челсі" Михайла Мудрика у рідних стінах зійдеться з "Брайтоном", а "Ліверпуль" приїде в гості до "Вулвергемптона".
У неділю в центральному поєдинку туру "Манчестер Юнайтед" прийме "Тоттенгем".
Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Борнмут" Іллі Забарного на власному стадіоні протистоятиме "Саутгемптону".
Зазначимо, що поєдинки сьомого туру АПЛ відбудуться 5-6 жовтня.
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|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Субота, 28 вересня
|14:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|17:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|БРАЙТОН
|19:30
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|Неділя, 29 вересня
|16:00
|ІПСВІЧ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|18:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|Понеділок, 30 вересня
|22:00
|БОРНМУТ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
Таблиця АПЛ після 5-го туру
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