АПЛ: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

У центральному поєдинку сильнішого визначатимуть "Тоттенгем" і "Ліверпуль".
30 вересня – 2 жовтня відбудуться матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
У суботу "Арсенал" українця Олександра Зінченка в гостях зіграє проти "Борнмута" ще одного нашого співвітчизника Іллі Забарного, а "Евертон" українця Віталія Миколенка прийме "Лутон".
Цього ж дня чинний чемпіон "Манчестер Сіті" на виїзді зустрінеться з "Вулвергемптоном", а в центральному поєдинку туру зійдуться "Тоттенгем" і "Ліверпуль".
На неділю винесено матч "Брентфорда" українця Єгора Ярмолюка проти "Ноттінгема", а завершиться тур у понеділок лондонським дербі між "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика та "Фулгемом".
- Після 6-го туру таблицю АПЛ очолює "Манчестер Сіті" (18 очок). На другому місці – "Ліверпуль" (16 балів). На третій позиції – "Брайтон" (15). Далі йдуть "Тоттенгем" та "Арсенал" (по 14).
- Матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 7 – 8 жовтня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Субота, 30 вересня
|14:30
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|17:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ЛУТОН
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|БЕРНЛІ
|19:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|Неділя, 1 жовтня
|16:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|Понеділок, 2 жовтня
|22:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|ЧЕЛСІ
Таблиця АПЛ після 6-го туру
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