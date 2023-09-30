АПЛ: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

У центральному поєдинку сильнішого визначатимуть "Тоттенгем" і "Ліверпуль".

30 вересня – 2 жовтня відбудуться матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

У суботу "Арсенал" українця Олександра Зінченка в гостях зіграє проти "Борнмута" ще одного нашого співвітчизника Іллі Забарного, а "Евертон" українця Віталія Миколенка прийме "Лутон".

Цього ж дня чинний чемпіон "Манчестер Сіті" на виїзді зустрінеться з "Вулвергемптоном", а в центральному поєдинку туру зійдуться "Тоттенгем" і "Ліверпуль".

На неділю винесено матч "Брентфорда" українця Єгора Ярмолюка проти "Ноттінгема", а завершиться тур у понеділок лондонським дербі між "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика та "Фулгемом".

Після 6-го туру таблицю АПЛ очолює "Манчестер Сіті" (18 очок). На другому місці – "Ліверпуль" (16 балів). На третій позиції – "Брайтон" (15). Далі йдуть "Тоттенгем" та "Арсенал" (по 14).

Матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 7 – 8 жовтня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР Субота, 30 вересня 14:30 АСТОН ВІЛЛА _:_ БРАЙТОН 17:00 БОРНМУТ _:_ АРСЕНАЛ 17:00 ВЕСТ ГЕМ _:_ ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД 17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ 17:00 ЕВЕРТОН _:_ ЛУТОН 17:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ КРІСТАЛ ПЕЛАС 17:00 НЬЮКАСЛ _:_ БЕРНЛІ 19:30 ТОТТЕНГЕМ _:_ ЛІВЕРПУЛЬ Неділя, 1 жовтня 16:00 НОТТІНГЕМ _:_ БРЕНТФОРД Понеділок, 2 жовтня 22:00 ФУЛГЕМ _:_ ЧЕЛСІ

Таблиця АПЛ після 6-го туру

Таблиця АПЛ після 6-го туру / Фото: flashscore.ua

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