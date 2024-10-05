АПЛ: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться "Астон Вілла" та "Манчестер Юнайтед".
5-6 жовтня будуть зіграні матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
У суботу "Ліверпуль" протистоятиме "Крістал Пелас", "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Саутгемптон", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зіграє з "Вулвергемптоном", "Борнмут" Іллі Забарного позмагається з "Лестером", "Манчестер Сіті" зійдеться з "Фулгемом", а "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться з "Ньюкаслом".
В неділю у центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Астон Вілла" та "Манчестер Юнайтед".
Також цього дня "Челсі" Михайла Мудрика прийматиме "Ноттінгем", а "Тоттенгем" завітає в гості до "Брайтона".
Зазначимо, що поєдинки восьмого туру АПЛ відбудуться вже після міжнародної паузи, 19-21 жовтня.
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|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Субота, 5 жовтня
|14:30
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ІПСВІЧ
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|19:30
|ЕВЕРТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Неділя, 6 жовтня
|16:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|16:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|18:30
|БРАЙТОН
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
Таблиця АПЛ після 6-го туру
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