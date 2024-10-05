АПЛ: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться "Астон Вілла" та "Манчестер Юнайтед".

5-6 жовтня будуть зіграні матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу "Ліверпуль" протистоятиме "Крістал Пелас", "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Саутгемптон", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зіграє з "Вулвергемптоном", "Борнмут" Іллі Забарного позмагається з "Лестером", "Манчестер Сіті" зійдеться з "Фулгемом", а "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться з "Ньюкаслом".

В неділю у центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Астон Вілла" та "Манчестер Юнайтед".

Також цього дня "Челсі" Михайла Мудрика прийматиме "Ноттінгем", а "Тоттенгем" завітає в гості до "Брайтона".

Зазначимо, що поєдинки восьмого туру АПЛ відбудуться вже після міжнародної паузи, 19-21 жовтня.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР Субота, 5 жовтня 14:30 КРІСТАЛ ПЕЛАС _:_ ЛІВЕРПУЛЬ 17:00 АРСЕНАЛ _:_ САУТГЕМПТОН 17:00 БРЕНТФОРД _:_ ВУЛВЕРГЕМПТОН 17:00 ВЕСТ ГЕМ _:_ ІПСВІЧ 17:00 ЛЕСТЕР _:_ БОРНМУТ 17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ ФУЛГЕМ 19:30 ЕВЕРТОН _:_ НЬЮКАСЛ Неділя, 6 жовтня 16:00 АСТОН ВІЛЛА _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:00 ЧЕЛСІ _:_ НОТТІНГЕМ 18:30 БРАЙТОН _:_ ТОТТЕНГЕМ

Таблиця АПЛ після 6-го туру

Таблиця АПЛ після 6-го туру / Фото: flashscore.ua

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