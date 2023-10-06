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АПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Арсенал" – "Манчестер Сіті" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Арсенал" зустрінеться з "Манчестер Сіті".

7 – 8 жовтня відбудуться матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

У суботу "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді зіграє проти "Бернлі", а в дербі українських захисників зійдуться "Евертон" Віталія Миколенка та "Борнмут" Іллі Забарного.

На неділю заплановано ще чотири поєдинки, серед яких протистояння "Брайтона" і "Ліверпуля", а також центральний матч туру – "Арсенал" українця Олександра Зінченка прийме чиного чемпіона "Манчестер Сіті".

  • Після 7-го туру таблицю АПЛ очолює "Манчестер Сіті" (18 очок). Далі йдуть "Тоттенгем" та "Арсенал" (по 17 балів). На четвертому місці – "Ліверпуль" (16 пунктів).
  • Матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться після міжнародної паузи, 21 – 23 жовтня.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Субота, 7 жовтня
14:30 ЛУТОН   _:_   ТОТТЕНГЕМ
17:00 БЕРНЛІ   _:_   ЧЕЛСІ
17:00 ЕВЕРТОН   _:_   БОРНМУТ
17:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 ФУЛГЕМ   _:_   ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
19:30 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   НОТТІНГЕМ
Неділя, 8 жовтня
16:00 БРАЙТОН   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
16:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   НЬЮКАСЛ
16:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   АСТОН ВІЛЛА
18:30 АРСЕНАЛ   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ

Таблиця АПЛ після 7-го туру

Таблиця АПЛ після 7-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 7-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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