АПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

У центральному поєдинку туру "Арсенал" зустрінеться з "Манчестер Сіті".
7 – 8 жовтня відбудуться матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
У суботу "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді зіграє проти "Бернлі", а в дербі українських захисників зійдуться "Евертон" Віталія Миколенка та "Борнмут" Іллі Забарного.
На неділю заплановано ще чотири поєдинки, серед яких протистояння "Брайтона" і "Ліверпуля", а також центральний матч туру – "Арсенал" українця Олександра Зінченка прийме чиного чемпіона "Манчестер Сіті".
- Після 7-го туру таблицю АПЛ очолює "Манчестер Сіті" (18 очок). Далі йдуть "Тоттенгем" та "Арсенал" (по 17 балів). На четвертому місці – "Ліверпуль" (16 пунктів).
- Матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться після міжнародної паузи, 21 – 23 жовтня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Субота, 7 жовтня
|14:30
|ЛУТОН
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|17:00
|БЕРНЛІ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|19:30
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|Неділя, 8 жовтня
|16:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|16:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|16:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|18:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
Таблиця АПЛ після 7-го туру
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