АПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

У центральному поєдинку туру "Арсенал" зустрінеться з "Манчестер Сіті".

7 – 8 жовтня відбудуться матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

У суботу "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді зіграє проти "Бернлі", а в дербі українських захисників зійдуться "Евертон" Віталія Миколенка та "Борнмут" Іллі Забарного.

На неділю заплановано ще чотири поєдинки, серед яких протистояння "Брайтона" і "Ліверпуля", а також центральний матч туру – "Арсенал" українця Олександра Зінченка прийме чиного чемпіона "Манчестер Сіті".

Після 7-го туру таблицю АПЛ очолює "Манчестер Сіті" (18 очок). Далі йдуть "Тоттенгем" та "Арсенал" (по 17 балів). На четвертому місці – "Ліверпуль" (16 пунктів).

Матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться після міжнародної паузи, 21 – 23 жовтня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 7-го туру

Таблиця АПЛ після 7-го туру / Фото: flashscore.ua

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