АПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться "Ліверпуль" та "Челсі".
19-21 жовтня будуть зіграні матчі восьмого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
У суботу "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться з "Іпсвічем", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка протистоятиме "Манчестер Юнайтед", а "Борнмут" Іллі Забарного прийме "Арсенал" Олександра Зінченка.
В неділю "Манчестер Сіті" вирушить у гості до "Вулвергемптона", а в центральному поєдинку туру зійдуться "Ліверпуль" та "Челсі" Михайла Мудрика.
Завершиться тур у понеділок грою "Ноттінгем" – "Крістал Пелас".
Зазначимо, що поєдинки дев'ятого туру АПЛ відбудуться 25-27 жовтня.
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|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Субота, 19 жовтня
|14:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|17:00
|ІПСВІЧ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|19:30
|БОРНМУТ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Неділя, 20 жовтня
|16:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|18:30
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|Понеділок, 21 жовтня
|22:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
Таблиця АПЛ після 7-го туру
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