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АПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

"Ліверпуль" – "Челсі" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру зійдуться "Ліверпуль" та "Челсі".

19-21 жовтня будуть зіграні матчі восьмого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться з "Іпсвічем", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка протистоятиме "Манчестер Юнайтед", а "Борнмут" Іллі Забарного прийме "Арсенал" Олександра Зінченка.

В неділю "Манчестер Сіті" вирушить у гості до "Вулвергемптона", а в центральному поєдинку туру зійдуться "Ліверпуль" та "Челсі" Михайла Мудрика.

Завершиться тур у понеділок грою "Ноттінгем" – "Крістал Пелас".

Зазначимо, що поєдинки дев'ятого туру АПЛ відбудуться 25-27 жовтня.

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Субота, 19 жовтня
14:30 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ВЕСТ ГЕМ
17:00 ІПСВІЧ   _:_   ЕВЕРТОН
17:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   БРАЙТОН
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ЛЕСТЕР
17:00 ФУЛГЕМ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
19:30 БОРНМУТ   _:_   АРСЕНАЛ
Неділя, 20 жовтня
16:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
18:30 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   ЧЕЛСІ
Понеділок, 21 жовтня
22:00 НОТТІНГЕМ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС

Таблиця АПЛ після 7-го туру

Таблиця АПЛ після 7-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 7-го туру / Фото: flashscore.ua

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