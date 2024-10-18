АПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

19-21 жовтня будуть зіграні матчі восьмого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться з "Іпсвічем", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка протистоятиме "Манчестер Юнайтед", а "Борнмут" Іллі Забарного прийме "Арсенал" Олександра Зінченка.

В неділю "Манчестер Сіті" вирушить у гості до "Вулвергемптона", а в центральному поєдинку туру зійдуться "Ліверпуль" та "Челсі" Михайла Мудрика.

Завершиться тур у понеділок грою "Ноттінгем" – "Крістал Пелас".

Зазначимо, що поєдинки дев'ятого туру АПЛ відбудуться 25-27 жовтня.

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Таблиця АПЛ після 7-го туру

Таблиця АПЛ після 7-го туру / Фото: flashscore.ua

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