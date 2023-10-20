АПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

У центральному поєдинку туру позмагаються "Челсі" Мудрика та "Арсенала" Зінченка.

21 – 23 жовтня відбудуться матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у суботу мерсисайдським дербі: "Ліверпуль" на "Енфілді" прийматиме "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка.

Того ж дня "Борнмут" ще одного оборонця збірної України Іллі Забарного на своєму полі зіграє з "Вулвергемптоном".

Крім цього, чинний чемпіон "Манчестер Сіті" прийме "Брайтон", а центральним матчем туру стане лондонське дербі за участю українців: "Челсі" Михайла Мудрика проти "Арсенала" Олександра Зінченка.

На неділю заплановано лише один поєдинок: "Астон Вілла" – "Вест Гем". Завершиться тур у понеділок матчем "Тоттенгем" – "Фулгем".

Після 8-го туру таблицю АПЛ очолюють "Тоттенгем" та "Арсенал" (по 20 балів). На третій позиції – "Манчестер Сіті" (18 очок). На четвертому місці – "Ліверпуль" (17 пунктів).

Матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 27 – 29 жовтня.

Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.

Таблиця АПЛ після 8-го туру

Таблиця АПЛ після 8-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Бундесліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця