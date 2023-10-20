АПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

У центральному поєдинку туру позмагаються "Челсі" Мудрика та "Арсенала" Зінченка.
21 – 23 жовтня відбудуться матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.
Програма туру розпочнеться у суботу мерсисайдським дербі: "Ліверпуль" на "Енфілді" прийматиме "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка.
Того ж дня "Борнмут" ще одного оборонця збірної України Іллі Забарного на своєму полі зіграє з "Вулвергемптоном".
Крім цього, чинний чемпіон "Манчестер Сіті" прийме "Брайтон", а центральним матчем туру стане лондонське дербі за участю українців: "Челсі" Михайла Мудрика проти "Арсенала" Олександра Зінченка.
На неділю заплановано лише один поєдинок: "Астон Вілла" – "Вест Гем". Завершиться тур у понеділок матчем "Тоттенгем" – "Фулгем".
- Після 8-го туру таблицю АПЛ очолюють "Тоттенгем" та "Арсенал" (по 20 балів). На третій позиції – "Манчестер Сіті" (18 очок). На четвертому місці – "Ліверпуль" (17 пунктів).
- Матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 27 – 29 жовтня.
- Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Субота, 21 жовтня
|14:30
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|БЕРНЛІ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|ЛУТОН
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|19:30
|ЧЕЛСІ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|22:00
|ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Неділя, 22 жовтня
|18:30
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|Понеділок, 23 жовтня
|22:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ФУЛГЕМ
Таблиця АПЛ після 8-го туру
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