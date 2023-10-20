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АПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Челсі" – "Арсенал" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру позмагаються "Челсі" Мудрика та "Арсенала" Зінченка.

21 – 23 жовтня відбудуться матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у суботу мерсисайдським дербі: "Ліверпуль" на "Енфілді" прийматиме "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка.

Того ж дня "Борнмут" ще одного оборонця збірної України Іллі Забарного на своєму полі зіграє з "Вулвергемптоном".

Крім цього, чинний чемпіон "Манчестер Сіті" прийме "Брайтон", а центральним матчем туру стане лондонське дербі за участю українців: "Челсі" Михайла Мудрика проти "Арсенала" Олександра Зінченка.

На неділю заплановано лише один поєдинок: "Астон Вілла" – "Вест Гем". Завершиться тур у понеділок матчем "Тоттенгем" – "Фулгем".

  • Після 8-го туру таблицю АПЛ очолюють "Тоттенгем" та "Арсенал" (по 20 балів). На третій позиції – "Манчестер Сіті" (18 очок). На четвертому місці – "Ліверпуль" (17 пунктів).
  • Матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудуться 27 – 29 жовтня.
  • Новачками цього сезону АПЛ стали "Бернлі", "Шеффілд Юнайтед" і "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Субота, 21 жовтня
14:30 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   ЕВЕРТОН
17:00 БОРНМУТ   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   БЕРНЛІ
17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   БРАЙТОН
17:00 НОТТІНГЕМ   _:_   ЛУТОН
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
19:30 ЧЕЛСІ   _:_   АРСЕНАЛ
22:00 ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Неділя, 22 жовтня
18:30 АСТОН ВІЛЛА   _:_   ВЕСТ ГЕМ
Понеділок, 23 жовтня
22:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ФУЛГЕМ

Таблиця АПЛ після 8-го туру

Таблиця АПЛ після 8-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 8-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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