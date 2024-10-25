АПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Арсенал" прийматиме "Ліверпуль".
25-27 жовтня відбудуться матчі дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Лестером" і "Ноттінгемом".
У суботу "Борнмут" Іллі Забарного зійдеться з "Астон Віллою", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка позмагається з "Іпсвічем", "Манчестер Сіті" прийме "Саутгемптон", а "Евертон" Віталія Миколенка протистоятиме "Фулгему".
В неділю "Манчестер Юнайтед" завітає в гості до "Вест Гема", "Челсі" Михайла Мудрика зустрінеться з "Ньюкаслом", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Арсенал" і "Ліверпуль".
Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|П'ятниця, 25 жовтня
|22:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|Субота, 26 жовтня
|17:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ІПСВІЧ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|19:30
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ФУЛГЕМ
|Неділя, 27 жовтня
|16:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|16:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|16:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|18:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
Таблиця АПЛ після 8-го туру
Читайте також:
Бундесліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця
Ла Ліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця
Серія А: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця
УПЛ: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця