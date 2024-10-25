АПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

25-27 жовтня відбудуться матчі дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Лестером" і "Ноттінгемом".

У суботу "Борнмут" Іллі Забарного зійдеться з "Астон Віллою", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка позмагається з "Іпсвічем", "Манчестер Сіті" прийме "Саутгемптон", а "Евертон" Віталія Миколенка протистоятиме "Фулгему".

В неділю "Манчестер Юнайтед" завітає в гості до "Вест Гема", "Челсі" Михайла Мудрика зустрінеться з "Ньюкаслом", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Арсенал" і "Ліверпуль".

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Таблиця АПЛ після 8-го туру

Таблиця АПЛ після 8-го туру / Фото: flashscore.ua

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