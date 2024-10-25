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АПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

"Арсенал" – "Ліверпуль" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Арсенал" прийматиме "Ліверпуль".

25-27 жовтня відбудуться матчі дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Лестером" і "Ноттінгемом".

У суботу "Борнмут" Іллі Забарного зійдеться з "Астон Віллою", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка позмагається з "Іпсвічем", "Манчестер Сіті" прийме "Саутгемптон", а "Евертон" Віталія Миколенка протистоятиме "Фулгему".

В неділю "Манчестер Юнайтед" завітає в гості до "Вест Гема", "Челсі" Михайла Мудрика зустрінеться з "Ньюкаслом", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Арсенал" і "Ліверпуль".

Матчі чемпіонату Англії з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
П'ятниця, 25 жовтня
22:00 ЛЕСТЕР   _:_   НОТТІНГЕМ
Субота, 26 жовтня
17:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   БОРНМУТ
17:00 БРАЙТОН   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   ІПСВІЧ
17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   САУТГЕМПТОН
19:30 ЕВЕРТОН   _:_   ФУЛГЕМ
Неділя, 27 жовтня
16:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
16:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   ТОТТЕНГЕМ
16:00 ЧЕЛСІ   _:_   НЬЮКАСЛ
18:30 АРСЕНАЛ   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ

Таблиця АПЛ після 8-го туру

Таблиця АПЛ після 8-го туру / © flashscore.ua
Таблиця АПЛ після 8-го туру / Фото: flashscore.ua

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