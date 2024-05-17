АПЛ: розклад і результати матчів заключного туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

"Манчестер Сіті" та "Арсенал" у заочній боротьбі визначать володаря чемпіонського титулу.

У неділю, 19 травня, будуть зіграні матчі останнього, 38-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Всі матчі відбуватимуться паралельно. Головна інтрига – хто стане чемпіоном: "Манчестер Сіті" чи "Арсенал".

"Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Евертон" Віталія Миколенка, який вибув до кінця сезону через травму. А "Манчестер Сіті" на своєму полі зустрінеться з "Вест Гемом".

"Брентфорд" Єгора Ярмолюка вдома позмагається з "Ньюкаслом", "Ліверпуль" прийме "Вулвергемптон", а "Челсі" Михайла Мудрика на власному стадіоні зійдеться з "Борнмутом" Іллі Забарного.

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За тур до фінішу таблицю АПЛ очолює "Манчестер Сіті" (88 очок). На другому місці йде "Арсенал" (86). Третю сходинку посідає "Ліверпуль" (79). Топ-4 замикає "Астон Вілла" (68), яка здобула останню путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

На п'ятій позиції, в зоні Ліги Європи, розташувався "Тоттенгем" (63 очки). За шосте місце та потрапляння до Ліги конференцій борються "Челсі" (60), "Ньюкасл" (57) та "Манчестер Юнайтед" (57).

Що стосується боротьби за виживання, то "Шеффілд Юнайтед" (16 очок) достроково втратив шанси залишитися в АПЛ. Також до Чемпіоншипу вилетять "Лутон" (26) і "Бернлі" (24).

Зазначимо, що упродовж сезону АПЛ з двох клубів зняла очки за порушення правил фінансового фейрплей. "Евертон" покарали на вісім залікових балів, а "Ноттінгем" – на чотири.

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Таблиця АПЛ перед заключним туром

Таблиця АПЛ перед заключним туром / Фото: flashscore.ua

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