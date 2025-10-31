- Дата публікації
АПЛ: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 10-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 1 до 3 листопада відбудуться матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
У суботу, 1 листопада, "Арсенал" зіграє з "Бернлі", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка позмагається з "Крістал Пелас", "Ноттінгем" українця Олександра Зінченка прийме "Манчестер Юнайтед", "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика зустрінеться з "Тоттенгемом", а чинний чемпіон "Ліверпуль" зійдеться з "Астон Віллою".
У неділю, 2 листопада, "Вест Гем" побореться з "Ньюкаслом", а "Манчестер Сіті" прийматиме "Борнмут".
Завершиться тур у понеділок, 3 листопада, коли "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка завітає у гості до "Сандерленда".
Розклад і результати матчів 10-го туру АПЛ
Субота, 1 листопада
17:00 "Бернлі" – "Арсенал"
17:00 "Брайтон" – "Лідс"
17:00 "Крістал Пелас" – "Брентфорд"
17:00 "Ноттінгем" – "Манчестер Юнайтед"
17:00 "Фулгем" – "Вулвергемптон"
19:30 "Тоттенгем" – "Челсі"
22:00 "Ліверпуль" – "Астон Вілла"
Неділя, 2 листопада
16:00 "Вест Гем" – "Ньюкасл"
18:30 "Манчестер Сіті" – "Борнмут"
Понеділок, 3 листопада
22:00 "Сандерленд" – "Евертон"
Таблиця АПЛ після 9-го туру
