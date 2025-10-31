АПЛ: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Арсенал" / © Associated Press

Від 1 до 3 листопада відбудуться матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У суботу, 1 листопада, "Арсенал" зіграє з "Бернлі", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка позмагається з "Крістал Пелас", "Ноттінгем" українця Олександра Зінченка прийме "Манчестер Юнайтед", "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика зустрінеться з "Тоттенгемом", а чинний чемпіон "Ліверпуль" зійдеться з "Астон Віллою".

У неділю, 2 листопада, "Вест Гем" побореться з "Ньюкаслом", а "Манчестер Сіті" прийматиме "Борнмут".

Завершиться тур у понеділок, 3 листопада, коли "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка завітає у гості до "Сандерленда".

Розклад і результати матчів 10-го туру АПЛ

Субота, 1 листопада

17:00 "Бернлі" – "Арсенал"

17:00 "Брайтон" – "Лідс"

17:00 "Крістал Пелас" – "Брентфорд"

17:00 "Ноттінгем" – "Манчестер Юнайтед"

17:00 "Фулгем" – "Вулвергемптон"

19:30 "Тоттенгем" – "Челсі"

22:00 "Ліверпуль" – "Астон Вілла"

Неділя, 2 листопада

16:00 "Вест Гем" – "Ньюкасл"

18:30 "Манчестер Сіті" – "Борнмут"

Понеділок, 3 листопада

22:00 "Сандерленд" – "Евертон"

Таблиця АПЛ після 9-го туру

Таблиця АПЛ після 9-го туру / © flashscore.ua

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.