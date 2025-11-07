- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 27
- Час на прочитання
- 1 хв
АПЛ: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 11-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
8 та 9 листопада відбудуться матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
У суботу, 8 листопада, "Тоттенгем" прийме "Манчестер Юнайтед", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка зустрінеться з "Фулгемом", "Арсенал" позмагається із "Сандерлендом", а "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика протистоятиме "Вулвергемптону".
У неділю, 9 листопада, "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка прийме "Ньюкасл", "Ноттінгем" українця Олександра Зінченка зійдеться з "Лідсом", а в центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" побореться з "Ліверпулем".
Розклад і результати матчів 11-го туру АПЛ
Субота, 8 листопада
14:30 "Тоттенгем" – "Манчестер Юнайтед"
17:00 "Вест Гем" – "Бернлі"
17:00 "Евертон" – "Фулгем"
19:30 "Сандерленд" – "Арсенал"
22:00 "Челсі" – "Вулвергемптон"
Неділя, 9 листопада
16:00 "Астон Вілла" – "Борнмут"
16:00 "Брентфорд" – "Ньюкасл"
16:00 "Крістал Пелас" – "Брайтон"
16:00 "Ноттінгем" – "Лідс"
18:30 "Манчестер Сіті" – "Ліверпуль"
Таблиця АПЛ після 10-го туру
Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.