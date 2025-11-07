ТСН у соціальних мережах

Проспорт
27
1 хв

АПЛ: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 11-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Манчестер Сіті" – "Ліверпуль"

"Манчестер Сіті" – "Ліверпуль" / © Associated Press

8 та 9 листопада відбудуться матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У суботу, 8 листопада, "Тоттенгем" прийме "Манчестер Юнайтед", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка зустрінеться з "Фулгемом", "Арсенал" позмагається із "Сандерлендом", а "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика протистоятиме "Вулвергемптону".

У неділю, 9 листопада, "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка прийме "Ньюкасл", "Ноттінгем" українця Олександра Зінченка зійдеться з "Лідсом", а в центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" побореться з "Ліверпулем".

Розклад і результати матчів 11-го туру АПЛ

Субота, 8 листопада

14:30 "Тоттенгем" – "Манчестер Юнайтед"

17:00 "Вест Гем" – "Бернлі"

17:00 "Евертон" – "Фулгем"

19:30 "Сандерленд" – "Арсенал"

22:00 "Челсі" – "Вулвергемптон"

Неділя, 9 листопада

16:00 "Астон Вілла" – "Борнмут"

16:00 "Брентфорд" – "Ньюкасл"

16:00 "Крістал Пелас" – "Брайтон"

16:00 "Ноттінгем" – "Лідс"

18:30 "Манчестер Сіті" – "Ліверпуль"

Таблиця АПЛ після 10-го туру

Таблиця АПЛ після 10-го туру / © flashscore.ua

Таблиця АПЛ після 10-го туру / © flashscore.ua

