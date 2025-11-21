- Дата публікації
АПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 12-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 22 до 24 листопада відбудуться матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
У суботу, 22 листопада, "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика протистоятиме "Бернлі", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зустрінеться з "Брайтоном", "Ліверпуль" прийме "Ноттінгем" українця Олександра Зінченка, а "Манчестер Сіті" завітає у гості до "Ньюкасла".
У неділю, 23 листопада, "Астон Вілла" прийматиме "Лідс", а в центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Арсенал" у дербі зійдеться з "Тоттенгемом".
Закінчиться тур у понеділок, 24 листопада, коли "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка поміряється силами з "Манчестер Юнайтед".
Розклад і результати матчів 12-го туру АПЛ
Субота, 22 листопада
14:30 "Бернлі" – "Челсі"
17:00 "Борнмут" – "Вест Гем"
17:00 "Брайтон" – "Брентфорд"
17:00 "Вулвергемптон" – "Крістал Пелас"
17:00 "Ліверпуль" – "Ноттінгем"
17:00 "Фулгем" – "Сандерленд"
19:30 "Ньюкасл" – "Манчестер Сіті"
Неділя, 23 листопада
16:00 "Лідс" – "Астон Вілла"
18:30 "Арсенал" – "Тоттенгем"
Понеділок, 24 листопада
22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Евертон"
Таблиця АПЛ після 11-го туру
