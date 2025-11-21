ТСН у соціальних мережах

АПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 12-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Арсенал" – "Тоттенгем"

"Арсенал" – "Тоттенгем" / © Associated Press

Від 22 до 24 листопада відбудуться матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У суботу, 22 листопада, "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика протистоятиме "Бернлі", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зустрінеться з "Брайтоном", "Ліверпуль" прийме "Ноттінгем" українця Олександра Зінченка, а "Манчестер Сіті" завітає у гості до "Ньюкасла".

У неділю, 23 листопада, "Астон Вілла" прийматиме "Лідс", а в центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Арсенал" у дербі зійдеться з "Тоттенгемом".

Закінчиться тур у понеділок, 24 листопада, коли "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка поміряється силами з "Манчестер Юнайтед".

Розклад і результати матчів 12-го туру АПЛ

Субота, 22 листопада

14:30 "Бернлі" – "Челсі"

17:00 "Борнмут" – "Вест Гем"

17:00 "Брайтон" – "Брентфорд"

17:00 "Вулвергемптон" – "Крістал Пелас"

17:00 "Ліверпуль" – "Ноттінгем"

17:00 "Фулгем" – "Сандерленд"

19:30 "Ньюкасл" – "Манчестер Сіті"

Неділя, 23 листопада

16:00 "Лідс" – "Астон Вілла"

18:30 "Арсенал" – "Тоттенгем"

Понеділок, 24 листопада

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Евертон"

Таблиця АПЛ після 11-го туру

Таблиця АПЛ після 11-го туру / © flashscore.ua

Таблиця АПЛ після 11-го туру / © flashscore.ua

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що аналітики оцінили шанси збірної України на вихід до фінального турніру чемпіонату світу-2026.

