ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

АПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 13-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Челсі" – "Арсенал"

"Челсі" – "Арсенал" / © Associated Press

29 та 30 листопада відбудуться матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У суботу, 29 листопада, "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка прийме "Бернлі", "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Лідсом", а "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка позмагається з "Ньюкаслом".

У неділю, 30 листопада, "Манчестер Юнайтед" спробує обіграти "Крістал Пелас", "Астон Вілла" прийме "Вулвергемптон", "Ліверпуль" завітає у гості до "Вест Гема", "Ноттінгема" українця Олександра Зінченка зійдеться з "Брайтоном", а в центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Арсенал" в лондонському дербі протистоятиме "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика.

Розклад і результати матчів 13-го туру АПЛ

Субота, 29 листопада

17:00 "Брентфорд" – "Бернлі"

17:00 "Манчестер Сіті" – "Лідс"

17:00 "Сандерленд" – "Борнмут"

19:30 "Евертон" – "Ньюкасл"

22:00 "Тоттенгем" – "Фулгем"

Неділя, 30 листопада

14:00 "Крістал Пелас" – "Манчестер Юнайтед"

16:05 "Астон Вілла" – "Вулвергемптон"

16:05 "Вест Гем" – "Ліверпуль"

16:05 "Ноттінгем" – "Брайтон"

18:30 "Челсі" – "Арсенал"

Таблиця АПЛ після 12-го туру

Таблиця АПЛ після 12-го туру / © flashscore.ua

Таблиця АПЛ після 12-го туру / © flashscore.ua

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що ТЦК мобілізував відомого ексфутболіста "Динамо" та збірної України.

Дата публікації
Кількість переглядів
34
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie