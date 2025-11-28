АПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Челсі" – "Арсенал" / © Associated Press

29 та 30 листопада відбудуться матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У суботу, 29 листопада, "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка прийме "Бернлі", "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Лідсом", а "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка позмагається з "Ньюкаслом".

У неділю, 30 листопада, "Манчестер Юнайтед" спробує обіграти "Крістал Пелас", "Астон Вілла" прийме "Вулвергемптон", "Ліверпуль" завітає у гості до "Вест Гема", "Ноттінгема" українця Олександра Зінченка зійдеться з "Брайтоном", а в центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Арсенал" в лондонському дербі протистоятиме "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика.

Розклад і результати матчів 13-го туру АПЛ

Субота, 29 листопада

17:00 "Брентфорд" – "Бернлі"

17:00 "Манчестер Сіті" – "Лідс"

17:00 "Сандерленд" – "Борнмут"

19:30 "Евертон" – "Ньюкасл"

22:00 "Тоттенгем" – "Фулгем"

Неділя, 30 листопада

14:00 "Крістал Пелас" – "Манчестер Юнайтед"

16:05 "Астон Вілла" – "Вулвергемптон"

16:05 "Вест Гем" – "Ліверпуль"

16:05 "Ноттінгем" – "Брайтон"

18:30 "Челсі" – "Арсенал"

Таблиця АПЛ після 12-го туру

Таблиця АПЛ після 12-го туру / © flashscore.ua

