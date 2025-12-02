АПЛ: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Арсенал" / © Associated Press

Від 2 до 4 грудня відбудуться матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У вівторок, 2 грудня, "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка зустрінеться з "Борнмутом", "Манчестер Сіті" позмагається з "Фулгемом", а "Тоттенгем" зійдеться з "Ньюкаслом".

У середу, 3 грудня, "Арсенал" прийме "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка, "Ноттінгем" українця Олександра Зінченка побореться з "Вулвергемптоном", "Ліверпуль" поміряється силами із "Сандерлендом", а "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика завітає у гості до "Лідса".

Завершиться тур у четвер, 4 грудня, коли "Манчестер Юнайтед" прийматиме "Вест Гем".

Розклад і результати матчів 14-го туру АПЛ

Вівторок, 2 грудня

21:30 "Борнмут" – "Евертон"

21:30 "Фулгем" – "Манчестер Сіті"

22:15 "Ньюкасл" – "Тоттенгем"

Середа, 3 грудня

21:30 "Арсенал" – "Брентфорд"

21:30 "Бернлі" – "Крістал Пелас"

21:30 "Брайтон" – "Астон Вілла"

21:30 "Вулвергемптон" – "Ноттінгем"

22:15 "Ліверпуль" – "Сандерленд"

22:15 "Лідс" – "Челсі"

Четвер, 4 грудня

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Вест Гем"

Таблиця АПЛ після 13-го туру

Таблиця АПЛ після 13-го туру / © flashscore.ua

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що "Арсенал" у більшості не зміг обіграти "Челсі" в центральному матчі 13-го туру АПЛ.