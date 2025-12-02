- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 32
- Час на прочитання
- 1 хв
АПЛ: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 14-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 2 до 4 грудня відбудуться матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
У вівторок, 2 грудня, "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка зустрінеться з "Борнмутом", "Манчестер Сіті" позмагається з "Фулгемом", а "Тоттенгем" зійдеться з "Ньюкаслом".
У середу, 3 грудня, "Арсенал" прийме "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка, "Ноттінгем" українця Олександра Зінченка побореться з "Вулвергемптоном", "Ліверпуль" поміряється силами із "Сандерлендом", а "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика завітає у гості до "Лідса".
Завершиться тур у четвер, 4 грудня, коли "Манчестер Юнайтед" прийматиме "Вест Гем".
Розклад і результати матчів 14-го туру АПЛ
Вівторок, 2 грудня
21:30 "Борнмут" – "Евертон"
21:30 "Фулгем" – "Манчестер Сіті"
22:15 "Ньюкасл" – "Тоттенгем"
Середа, 3 грудня
21:30 "Арсенал" – "Брентфорд"
21:30 "Бернлі" – "Крістал Пелас"
21:30 "Брайтон" – "Астон Вілла"
21:30 "Вулвергемптон" – "Ноттінгем"
22:15 "Ліверпуль" – "Сандерленд"
22:15 "Лідс" – "Челсі"
Четвер, 4 грудня
22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Вест Гем"
Таблиця АПЛ після 13-го туру
Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Раніше повідомлялося, що "Арсенал" у більшості не зміг обіграти "Челсі" в центральному матчі 13-го туру АПЛ.