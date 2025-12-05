ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1
Час на прочитання
1 хв

АПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 15-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Арсенал"

"Арсенал" / © Associated Press

Від 6 до 8 грудня відбудуться матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У субуту, 6 грудня, лідер чемпіонату "Арсенал" позмагається з "Астон Віллою", "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика зійдеться з "Борнмутом", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Ноттінгем" українця Олександра Зінченка, "Манчестер Сіті" протистоятиме "Сандерленду", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка побореться з "Тоттенгемом", а "Ліверпуль" поміряється силами з "Лідсом".

У неділю, 7 грудня, "Брайтон" зіграє з "Вест Гемом", а "Фулгем" прийме "Крістал Пелас".

Завершиться тур у понеділок, 8 грудня, коли "Манчестер Юнайтед" завітає у гості до "Вулвергемптона".

Розклад і результати матчів 15-го туру АПЛ

Субота, 6 грудня

14:30 "Астон Вілла" – "Арсенал"

17:00 "Борнмут" – "Челсі"

17:00 "Евертон" – "Ноттінгем"

17:00 "Манчестер Сіті" – "Сандерленд"

17:00 "Ньюкасл" – "Бернлі"

17:00 "Тоттенгем" – "Брентфорд"

19:30 "Лідс" – "Ліверпуль"

Неділя, 7 грудня

16:00 "Брайтон" – "Вест Гем"

18:30 "Фулгем" – "Крістал Пелас"

Понеділок, 8 грудня

22:00 "Вулвергемптон" – "Манчестер Юнайтед"

Таблиця АПЛ після 14-го туру

Таблиця АПЛ після 14-го туру

Таблиця АПЛ після 14-го туру

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Дата публікації
Кількість переглядів
1
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie