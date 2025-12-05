АПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Арсенал" / © Associated Press

Від 6 до 8 грудня відбудуться матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У субуту, 6 грудня, лідер чемпіонату "Арсенал" позмагається з "Астон Віллою", "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика зійдеться з "Борнмутом", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Ноттінгем" українця Олександра Зінченка, "Манчестер Сіті" протистоятиме "Сандерленду", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка побореться з "Тоттенгемом", а "Ліверпуль" поміряється силами з "Лідсом".

У неділю, 7 грудня, "Брайтон" зіграє з "Вест Гемом", а "Фулгем" прийме "Крістал Пелас".

Завершиться тур у понеділок, 8 грудня, коли "Манчестер Юнайтед" завітає у гості до "Вулвергемптона".

Розклад і результати матчів 15-го туру АПЛ

Субота, 6 грудня

14:30 "Астон Вілла" – "Арсенал"

17:00 "Борнмут" – "Челсі"

17:00 "Евертон" – "Ноттінгем"

17:00 "Манчестер Сіті" – "Сандерленд"

17:00 "Ньюкасл" – "Бернлі"

17:00 "Тоттенгем" – "Брентфорд"

19:30 "Лідс" – "Ліверпуль"

Неділя, 7 грудня

16:00 "Брайтон" – "Вест Гем"

18:30 "Фулгем" – "Крістал Пелас"

Понеділок, 8 грудня

22:00 "Вулвергемптон" – "Манчестер Юнайтед"

Таблиця АПЛ після 14-го туру

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.