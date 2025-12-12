- Дата публікації
АПЛ: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 16-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 13 до 15 грудня відбудуться матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
У субуту, 13 грудня, "Ліверпуль" прийме "Брайтон", "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика позмагається з "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка, а "Арсенал" зустрінеться з "Вулвергемптоном".
У неділю, 14 грудня, "Манчестер Сіті" спробує здолати "Крістал Пелас", "Ноттінгем" українця Олександра Зінченка прийме "Тоттенгем", а "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка поміряється силами з "Лідсом".
Завершиться тур у понеділок, 15 грудня, коли "Манчестер Юнайтед" побореться з "Борнмутом".
Розклад і результати матчів 16-го туру АПЛ
Субота, 13 грудня
17:00 "Ліверпуль" – "Брайтон"
17:00 "Челсі" – "Евертон"
19:30 "Бернлі" – "Фулгем"
22:00 "Арсенал" – "Вулвергемптон"
Неділя, 14 грудня
16:00 "Вест Гем" – "Астон Вілла"
16:00 "Крістал Пелас" – "Манчестер Сіті"
16:00 "Ноттінгем" – "Тоттенгем"
16:00 "Сандерленд" – "Ньюкасл"
18:30 "Брентфорд" – "Лідс"
Понеділок, 15 грудня
22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут"
Таблиця АПЛ після 15-го туру
