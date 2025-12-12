ТСН у соціальних мережах

АПЛ: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 16-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Манчестер Сіті"

"Манчестер Сіті" / © Associated Press

Від 13 до 15 грудня відбудуться матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У субуту, 13 грудня, "Ліверпуль" прийме "Брайтон", "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика позмагається з "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка, а "Арсенал" зустрінеться з "Вулвергемптоном".

У неділю, 14 грудня, "Манчестер Сіті" спробує здолати "Крістал Пелас", "Ноттінгем" українця Олександра Зінченка прийме "Тоттенгем", а "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка поміряється силами з "Лідсом".

Завершиться тур у понеділок, 15 грудня, коли "Манчестер Юнайтед" побореться з "Борнмутом".

Розклад і результати матчів 16-го туру АПЛ

Субота, 13 грудня

17:00 "Ліверпуль" – "Брайтон"

17:00 "Челсі" – "Евертон"

19:30 "Бернлі" – "Фулгем"

22:00 "Арсенал" – "Вулвергемптон"

Неділя, 14 грудня

16:00 "Вест Гем" – "Астон Вілла"

16:00 "Крістал Пелас" – "Манчестер Сіті"

16:00 "Ноттінгем" – "Тоттенгем"

16:00 "Сандерленд" – "Ньюкасл"

18:30 "Брентфорд" – "Лідс"

Понеділок, 15 грудня

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут"

Таблиця АПЛ після 15-го туру

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, де збірна України прийме Швецію в плейоф кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

