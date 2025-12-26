АПЛ: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Ерлінг Голанд / © Associated Press

Реклама

Від 26 до 28 грудня відбудуться матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 26 грудня: "Манчестер Юнайтед" прийме "Ньюкасл".

У суботу, 27 грудня, "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Ноттінгемом", "Арсенал" зійдеться з "Брайтоном", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка протистоятиме "Бернлі", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка прийме "Борнмут", "Ліверпуль" позмагається з "Вулвергемптоном", а "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика поміряється силами з "Астон Віллою".

Реклама

Завершиться тур у неділю, 28 грудня, поєдинками "Сандерленд" – "Лідс" і "Крістал Пелас" – "Тоттенгем".

Розклад і результати матчів 18-го туру АПЛ

П'ятниця, 26 грудня

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл"

Субота, 27 грудня

Реклама

14:30 "Ноттінгем" – "Манчестер Сіті"

17:00 "Арсенал" – "Брайтон"

17:00 "Бернлі" – "Евертон"

17:00 "Брентфорд" – "Борнмут"

Реклама

17:00 "Вест Гем" – "Фулгем"

17:00 "Ліверпуль" – "Вулвергемптон"

19:30 "Челсі" – "Астон Вілла"

Неділя, 28 грудня

Реклама

16:00 "Сандерленд" – "Лідс"

18:30 "Крістал Пелас" – "Тоттенгем"

Таблиця АПЛ після 17-го туру

Таблиця АПЛ після 17-го туру

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що колишній футболіст "Барселони" і ПСЖ завершив кар'єру в 32 роки.