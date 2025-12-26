- Дата публікації
АПЛ: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 18-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 26 до 28 грудня відбудуться матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 26 грудня: "Манчестер Юнайтед" прийме "Ньюкасл".
У суботу, 27 грудня, "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Ноттінгемом", "Арсенал" зійдеться з "Брайтоном", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка протистоятиме "Бернлі", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка прийме "Борнмут", "Ліверпуль" позмагається з "Вулвергемптоном", а "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика поміряється силами з "Астон Віллою".
Завершиться тур у неділю, 28 грудня, поєдинками "Сандерленд" – "Лідс" і "Крістал Пелас" – "Тоттенгем".
Розклад і результати матчів 18-го туру АПЛ
П'ятниця, 26 грудня
22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл"
Субота, 27 грудня
14:30 "Ноттінгем" – "Манчестер Сіті"
17:00 "Арсенал" – "Брайтон"
17:00 "Бернлі" – "Евертон"
17:00 "Брентфорд" – "Борнмут"
17:00 "Вест Гем" – "Фулгем"
17:00 "Ліверпуль" – "Вулвергемптон"
19:30 "Челсі" – "Астон Вілла"
Неділя, 28 грудня
16:00 "Сандерленд" – "Лідс"
18:30 "Крістал Пелас" – "Тоттенгем"
Таблиця АПЛ після 17-го туру
