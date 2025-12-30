АПЛ: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Арсенал" – "Астон Вілла" / © Associated Press

Від 30 грудня до 1 січня відбудуться матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У вівторок, 30 грудня, "Ноттінгем" українця Олександра Зінченка прийме "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка, "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика позмагається з "Борнмутом", "Арсенал" зійдеться з "Астон Віллою", а "Манчестер Юнайтед" протистоятиме "Вулвергемптону".

У четвер, 1 січня, "Ліверпуль" прийматиме "Лідс", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зустрінеться з "Тоттенгемом", а "Манчестер Сіті" побореться із "Сандерлендом".

Розклад і результати матчів 19-го туру АПЛ

Вівторок, 30 грудня

21:30 "Бернлі" – "Ньюкасл"

21:30 "Вест Гем" – "Брайтон"

21:30 "Ноттінгем" – "Евертон"

21:30 "Челсі" – "Борнмут"

22:15 "Арсенал" – "Астон Вілла"

22:15 "Манчестер Юнайтед" – "Вулвергемптон"

Четвер, 1 січня

19:30 "Крістал Пелас" – "Фулгем"

19:30 "Ліверпуль" – "Лідс"

22:00 "Брентфорд" – "Тоттенгем"

22:00 "Сандерленд" – "Манчестер Сіті"

Таблиця АПЛ після 18-го туру

Таблиця АПЛ після 18-го туру / x.com/premierleague

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

