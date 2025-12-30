- Дата публікації
АПЛ: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 19-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 30 грудня до 1 січня відбудуться матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
У вівторок, 30 грудня, "Ноттінгем" українця Олександра Зінченка прийме "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка, "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика позмагається з "Борнмутом", "Арсенал" зійдеться з "Астон Віллою", а "Манчестер Юнайтед" протистоятиме "Вулвергемптону".
У четвер, 1 січня, "Ліверпуль" прийматиме "Лідс", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зустрінеться з "Тоттенгемом", а "Манчестер Сіті" побореться із "Сандерлендом".
Розклад і результати матчів 19-го туру АПЛ
Вівторок, 30 грудня
21:30 "Бернлі" – "Ньюкасл"
21:30 "Вест Гем" – "Брайтон"
21:30 "Ноттінгем" – "Евертон"
21:30 "Челсі" – "Борнмут"
22:15 "Арсенал" – "Астон Вілла"
22:15 "Манчестер Юнайтед" – "Вулвергемптон"
Четвер, 1 січня
19:30 "Крістал Пелас" – "Фулгем"
19:30 "Ліверпуль" – "Лідс"
22:00 "Брентфорд" – "Тоттенгем"
22:00 "Сандерленд" – "Манчестер Сіті"
Таблиця АПЛ після 18-го туру
