АПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків другого туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 22 до 25 серпня відбудуться матчі другого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 22 серпня: "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика завітає у гості до "Вест Гема".
У суботу, 23 серпня, "Манчестер Сіті" прийме "Тоттенгем", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зустрінеться з "Астон Віллою", а "Арсенал" українця Олександра Зінченка позмагається з "Лідсом".
У неділю, 24 серпня, "Евертон" українського оборонця Віталія Миколенка прийме "Брайтон", а "Манчестер Юнайтед" поміряється силами з "Фулгемом".
Закінчиться тур у понеділок, 25 серпня, коли чинний чемпіон "Ліверпуль" зійдеться з "Ньюкаслом".
Розклад і результати матчів 2-го туру АПЛ
П'ятниця, 22 серпня
22:00 "Вест Гем" – "Челсі"
Субота, 23 серпня
14:30 "Манчестер Сіті" – "Тоттенгем"
17:00 "Бернлі" – "Сандерленд"
17:00 "Борнмут" – "Вулвергемптон"
17:00 "Брентфорд" – "Астон Вілла"
19:30 "Арсенал" – "Лідс"
Неділя, 24 серпня
16:00 "Евертон" – "Брайтон"
16:00 "Крістал Пелас" – "Ноттінгем"
18:30 "Фулгем" – "Манчестер Юнайтед"
Понеділок, 25 серпня
22:00 "Ньюкасл" – "Ліверпуль"
Таблиця АПЛ після 1-го туру
Раніше повідомлялося, що "Арсенал" без Зінченка здолав "Манчестер Юнайтед" у центральному матчі першого туру АПЛ.