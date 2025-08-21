АПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Манчестер Сіті" – "Тоттенгем" / © Associated Press

Від 22 до 25 серпня відбудуться матчі другого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 22 серпня: "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика завітає у гості до "Вест Гема".

У суботу, 23 серпня, "Манчестер Сіті" прийме "Тоттенгем", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зустрінеться з "Астон Віллою", а "Арсенал" українця Олександра Зінченка позмагається з "Лідсом".

У неділю, 24 серпня, "Евертон" українського оборонця Віталія Миколенка прийме "Брайтон", а "Манчестер Юнайтед" поміряється силами з "Фулгемом".

Закінчиться тур у понеділок, 25 серпня, коли чинний чемпіон "Ліверпуль" зійдеться з "Ньюкаслом".

Розклад і результати матчів 2-го туру АПЛ

П'ятниця, 22 серпня

22:00 "Вест Гем" – "Челсі"

Субота, 23 серпня

14:30 "Манчестер Сіті" – "Тоттенгем"

17:00 "Бернлі" – "Сандерленд"

17:00 "Борнмут" – "Вулвергемптон"

17:00 "Брентфорд" – "Астон Вілла"

19:30 "Арсенал" – "Лідс"

Неділя, 24 серпня

16:00 "Евертон" – "Брайтон"

16:00 "Крістал Пелас" – "Ноттінгем"

18:30 "Фулгем" – "Манчестер Юнайтед"

Понеділок, 25 серпня

22:00 "Ньюкасл" – "Ліверпуль"

Таблиця АПЛ після 1-го туру

Таблиця АПЛ після 1-го туру / © flashscore.ua

Раніше повідомлялося, що "Арсенал" без Зінченка здолав "Манчестер Юнайтед" у центральному матчі першого туру АПЛ.