АПЛ: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 20-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
3 та 4 січня відбудуться матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
У суботу, 3 січня, "Ноттінгем" українця Олександра Зінченка позмагається з "Астон Віллою", тоді як лідер чемпіонату "Арсенал" зійдеться з "Борнмутом".
У неділю, 4 січня, "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з "Лідсом", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка, "Ліверпуль" завітає у гості до "Фулгема", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Манчестер Сіті" та "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика.
Розклад і результати матчів 20-го туру АПЛ
Субота, 3 січня
14:30 "Астон Вілла" – "Ноттінгем"
17:00 "Брайтон" – "Бернлі"
17:00 "Вулвергемптон" – "Вест Гем"
19:30 "Борнмут" – "Арсенал"
Неділя, 4 січня
14:30 "Лідс" – "Манчестер Юнайтед"
17:00 "Евертон" – "Брентфорд"
17:00 "Ньюкасл" – "Крістал Пелас"
17:00 "Тоттенгем" – "Сандерленд"
17:00 "Фулгем" – "Ліверпуль"
19:30 "Манчестер Сіті" – "Челсі"
Таблиця АПЛ після 19-го туру
