АПЛ: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Манчестер Сіті" – "Челсі" / © Associated Press

Реклама

3 та 4 січня відбудуться матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У суботу, 3 січня, "Ноттінгем" українця Олександра Зінченка позмагається з "Астон Віллою", тоді як лідер чемпіонату "Арсенал" зійдеться з "Борнмутом".

У неділю, 4 січня, "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з "Лідсом", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка, "Ліверпуль" завітає у гості до "Фулгема", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Манчестер Сіті" та "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика.

Реклама

Розклад і результати матчів 20-го туру АПЛ

Субота, 3 січня

14:30 "Астон Вілла" – "Ноттінгем"

17:00 "Брайтон" – "Бернлі"

17:00 "Вулвергемптон" – "Вест Гем"

Реклама

19:30 "Борнмут" – "Арсенал"

Неділя, 4 січня

14:30 "Лідс" – "Манчестер Юнайтед"

17:00 "Евертон" – "Брентфорд"

Реклама

17:00 "Ньюкасл" – "Крістал Пелас"

17:00 "Тоттенгем" – "Сандерленд"

17:00 "Фулгем" – "Ліверпуль"

19:30 "Манчестер Сіті" – "Челсі"

Реклама

Таблиця АПЛ після 19-го туру

Таблиця АПЛ після 19-го туру / x.com/OptaAnalyst

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що Роналду забив курйозний гол у чемпіонаті Саудівської Аравії.