АПЛ: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Арсенал" – "Ліверпуль" / © Associated Press

Від 6 до 8 січня відбудуться матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у вівторок, 6 січня: "Ноттінгем" орендованого в "Арсенала" українця Олександра Зінченка позмагається з "Вест Гемом".

У середу, 7 січня, "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка прийме "Сандерленд", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка зустрінеться з "Вулвергемптоном", "Астон Вілла" протистоятиме "Крістал Пелас", а "Манчестер Сіті" зійдеться з "Брайтоном".

Того ж дня "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика завітає у гості до "Фулгема", "Манчестер Юнайтед" побореться з "Бернлі", а "Ньюкасл" поміряється силами з "Лідсом".

Завершиться тур у четвер, 8 січня, центральним поєдинком туру, в якому лідер чемпіонату "Арсенал" прийматиме чинного володаря трофею "Ліверпуль".

Розклад і результати матчів 21-го туру АПЛ

Вівторок, 6 січня

22:00 "Вест Гем" – "Ноттінгем"

Середа, 7 січня

21:30 "Борнмут" – "Тоттенгем"

21:30 "Брентфорд" – "Сандерленд"

21:30 "Евертон" – "Вулвергемптон"

21:30 "Крістал Пелас" – "Астон Вілла"

21:30 "Манчестер Сіті" – "Брайтон"

21:30 "Фулгем" – "Челсі"

22:15 "Бернлі" – "Манчестер Юнайтед"

22:15 "Ньюкасл" – "Лідс"

Четвер, 8 січня

22:00 "Арсенал" – "Ліверпуль"

Таблиця АПЛ після 20-го туру

Таблиця АПЛ після 20-го туру / x.com/premierleague

