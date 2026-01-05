- Дата публікації
АПЛ: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 21-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 6 до 8 січня відбудуться матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у вівторок, 6 січня: "Ноттінгем" орендованого в "Арсенала" українця Олександра Зінченка позмагається з "Вест Гемом".
У середу, 7 січня, "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка прийме "Сандерленд", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка зустрінеться з "Вулвергемптоном", "Астон Вілла" протистоятиме "Крістал Пелас", а "Манчестер Сіті" зійдеться з "Брайтоном".
Того ж дня "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика завітає у гості до "Фулгема", "Манчестер Юнайтед" побореться з "Бернлі", а "Ньюкасл" поміряється силами з "Лідсом".
Завершиться тур у четвер, 8 січня, центральним поєдинком туру, в якому лідер чемпіонату "Арсенал" прийматиме чинного володаря трофею "Ліверпуль".
Розклад і результати матчів 21-го туру АПЛ
Вівторок, 6 січня
22:00 "Вест Гем" – "Ноттінгем"
Середа, 7 січня
21:30 "Борнмут" – "Тоттенгем"
21:30 "Брентфорд" – "Сандерленд"
21:30 "Евертон" – "Вулвергемптон"
21:30 "Крістал Пелас" – "Астон Вілла"
21:30 "Манчестер Сіті" – "Брайтон"
21:30 "Фулгем" – "Челсі"
22:15 "Бернлі" – "Манчестер Юнайтед"
22:15 "Ньюкасл" – "Лідс"
Четвер, 8 січня
22:00 "Арсенал" – "Ліверпуль"
Таблиця АПЛ після 20-го туру
