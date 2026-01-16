- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 49
- Час на прочитання
- 1 хв
АПЛ: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 22-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 17 до 19 січня відбудуться матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
У суботу, 17 січня, "Манчестер Юнайтед" прийме "Манчестер Сіті", "Ліверпуль" позмагається з "Бернлі", "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика зіграє з "Брентфордом" українського півзахисника Єгора Ярмолюка, а "Арсенал" побореться з "Ноттінгемом", куди відправив на умовах оренди українця Олександра Зінченка.
У неділю, 18 січня, "Ньюкасл" зійдеться з "Вулвергемптоном", а "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка поміряється силами з "Астон Віллою".
Закінчиться тур у понеділок, 19 січня, поєдинком між "Брайтоном" і "Борнмутом".
Розклад і результати матчів 22-го туру АПЛ
Субота, 17 січня
14:30 "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті"
17:00 "Ліверпуль" – "Бернлі"
17:00 "Лідс" – "Фулгем"
17:00 "Сандерленд" – "Крістал Пелас"
17:00 "Тоттенгем" – "Вест Гем"
17:00 "Челсі" – "Брентфорд"
19:30 "Ноттінгем" – "Арсенал"
Неділя, 18 січня
16:00 "Вулвергемптон" – "Ньюкасл"
18:30 "Астон Вілла" – "Евертон"
Понеділок, 19 січня
22:00 "Брайтон" – "Борнмут"
Таблиця АПЛ після 21-го туру
Раніше повідомлялося, що "Арсенал" здолав "Челсі" в першому півфінальному матчі Кубка англійської ліги.
Також ми розповідали, що "Манчестер Юнайтед" призначив нового головного тренера.