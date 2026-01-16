АПЛ: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті" / © Associated Press

Реклама

Від 17 до 19 січня відбудуться матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У суботу, 17 січня, "Манчестер Юнайтед" прийме "Манчестер Сіті", "Ліверпуль" позмагається з "Бернлі", "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика зіграє з "Брентфордом" українського півзахисника Єгора Ярмолюка, а "Арсенал" побореться з "Ноттінгемом", куди відправив на умовах оренди українця Олександра Зінченка.

У неділю, 18 січня, "Ньюкасл" зійдеться з "Вулвергемптоном", а "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка поміряється силами з "Астон Віллою".

Реклама

Закінчиться тур у понеділок, 19 січня, поєдинком між "Брайтоном" і "Борнмутом".

Розклад і результати матчів 22-го туру АПЛ

Субота, 17 січня

14:30 "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті"

17:00 "Ліверпуль" – "Бернлі"

Реклама

17:00 "Лідс" – "Фулгем"

17:00 "Сандерленд" – "Крістал Пелас"

17:00 "Тоттенгем" – "Вест Гем"

17:00 "Челсі" – "Брентфорд"

Реклама

19:30 "Ноттінгем" – "Арсенал"

Неділя, 18 січня

16:00 "Вулвергемптон" – "Ньюкасл"

18:30 "Астон Вілла" – "Евертон"

Реклама

Понеділок, 19 січня

22:00 "Брайтон" – "Борнмут"

Таблиця АПЛ після 21-го туру

Таблиця АПЛ після 21-го туру / x.com/premierleague

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що "Арсенал" здолав "Челсі" в першому півфінальному матчі Кубка англійської ліги.

Реклама

Також ми розповідали, що "Манчестер Юнайтед" призначив нового головного тренера.