АПЛ: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

Від 24 до 26 січня відбудуться матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У суботу, 24 січня, "Манчестер Сіті" прийме "Вулвергемптоном", а "Ліверпуль" завітає у гості до "Борнмута".

У неділю, 25 січня, "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка позмагається з "Ноттінгемом", куди "Арсенал" відправив на умовах оренди українця Олександра Зінченка.

Того ж дня "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика протистоятиме "Крістал Пелас", "Ньюкасл" зустрінеться з "Астон Віллою", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Арсенал" і "Манчестер Юнайтед".

Закінчиться тур у понеділок, 26 січня, коли "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка побореться з "Лідсом".

Розклад і результати матчів 23-го туру АПЛ

Субота, 24 січня

14:30 "Вест Гем" – "Сандерленд"

17:00 "Бернлі" – "Тоттенгем"

17:00 "Манчестер Сіті" – "Вулвергемптон"

17:00 "Фулгем" – "Брайтон"

19:30 "Борнмут" – "Ліверпуль"

Неділя, 25 січня

16:00 "Брентфорд" – "Ноттінгем"

16:00 "Крістал Пелас" – "Челсі"

16:00 "Ньюкасл" – "Астон Вілла"

18:30 "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед"

Понеділок, 26 січня

22:00 "Евертон" – "Лідс"

Таблиця АПЛ після 22-го туру

Таблиця АПЛ після 22-го туру / x.com/premierleague

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+).

Раніше повідомлялося, що збірна України опустилася на дві позиції в рейтингу ФІФА.