АПЛ: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 23-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 24 до 26 січня відбудуться матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
У суботу, 24 січня, "Манчестер Сіті" прийме "Вулвергемптоном", а "Ліверпуль" завітає у гості до "Борнмута".
У неділю, 25 січня, "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка позмагається з "Ноттінгемом", куди "Арсенал" відправив на умовах оренди українця Олександра Зінченка.
Того ж дня "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика протистоятиме "Крістал Пелас", "Ньюкасл" зустрінеться з "Астон Віллою", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Арсенал" і "Манчестер Юнайтед".
Закінчиться тур у понеділок, 26 січня, коли "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка побореться з "Лідсом".
Розклад і результати матчів 23-го туру АПЛ
Субота, 24 січня
14:30 "Вест Гем" – "Сандерленд"
17:00 "Бернлі" – "Тоттенгем"
17:00 "Манчестер Сіті" – "Вулвергемптон"
17:00 "Фулгем" – "Брайтон"
19:30 "Борнмут" – "Ліверпуль"
Неділя, 25 січня
16:00 "Брентфорд" – "Ноттінгем"
16:00 "Крістал Пелас" – "Челсі"
16:00 "Ньюкасл" – "Астон Вілла"
18:30 "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед"
Понеділок, 26 січня
22:00 "Евертон" – "Лідс"
Таблиця АПЛ після 22-го туру
