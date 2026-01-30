АПЛ: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Тоттенгем" – "Манчестер Сіті" / © Associated Press

Від 31 січня до 2 лютого відбудуться матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У суботу, 31 січня, "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка зіграє з "Брайтоном", "Арсенал" позмагається з "Лідсом", "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика прийме "Вест Гем", а "Ліверпуль" протистоятиме "Ньюкаслу".

У неділю, 1 лютого, "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зійдеться з "Астон Віллою", "Манчестер Юнайтед" прийме "Фулгем", а "Манчестер Сіті" побореться з "Тоттенгемом".

Завершиться тур у понеділок, 2 лютого, поєдинком між "Сандерлендом" і "Бернлі".

Розклад і результати матчів 24-го туру АПЛ

Субота, 31 січня

17:00 "Брайтон" – "Евертон"

17:00 "Вулвергемптон" – "Борнмут"

17:00 "Лідс" – "Арсенал"

19:30 "Челсі" – "Вест Гем"

22:00 "Ліверпуль" – "Ньюкасл"

Неділя, 1 лютого

16:00 "Астон Вілла" – "Брентфорд"

16:00 "Манчестер Юнайтед" – "Фулгем"

16:00 "Ноттінгем" – "Крістал Пелас"

18:30 "Тоттенгем" – "Манчестер Сіті"

Понеділок, 2 лютого

22:00 "Сандерленд" – "Бернлі"

Таблиця АПЛ після 23-го туру

Таблиця АПЛ після 23-го туру / x.com/premierleague

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що українського воротаря Анатолія Трубіна визнали автором найкращого гола туру в Лізі чемпіонів.

