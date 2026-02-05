ТСН у соціальних мережах

АПЛ: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 25-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Ліверпуль" – "Манчестер Сіті"

"Ліверпуль" – "Манчестер Сіті" / © Associated Press

Від 6 до 8 лютого відбудуться матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 6 лютого, поєдинком між "Лідсом" і "Ноттінгемом".

У суботу, 7 лютого, "Манчестер Юнайтед" прийме "Тоттенгем", "Арсенал" зустрінеться із "Сандерлендом", "Астон Вілла" зіграє з "Борнмутом", "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика протистоятиме "Вулвергемптону", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка позмагається з "Фулгемом", а "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка завітає у гості до "Ньюкасла".

У неділю, 8 лютого, в центральному матчі туру "Ліверпуль" прийматиме "Манчестер Сіті".

Розклад і результати матчів 25-го туру АПЛ

П'ятниця, 6 лютого

22:00 "Лідс" – "Ноттінгем"

Субота, 7 лютого

14:30 "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенгем"

17:00 "Арсенал" – "Сандерленд"

17:00 "Бернлі" – "Вест Гем"

17:00 "Борнмут" – "Астон Вілла"

17:00 "Вулвергемптон" – "Челсі"

17:00 "Фулгем" – "Евертон"

19:30 "Ньюкасл" – "Брентфорд"

Неділя, 8 лютого

16:00 "Брайтон" – "Крістал Пелас"

18:30 "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті"

Таблиця АПЛ після 24-го туру

Таблиця АПЛ після 24-го туру / x.com/premierleague

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що українець Олександр Зінченко офіційно змінив клуб.

