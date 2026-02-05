- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 15
- Час на прочитання
- 1 хв
АПЛ: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 25-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 6 до 8 лютого відбудуться матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 6 лютого, поєдинком між "Лідсом" і "Ноттінгемом".
У суботу, 7 лютого, "Манчестер Юнайтед" прийме "Тоттенгем", "Арсенал" зустрінеться із "Сандерлендом", "Астон Вілла" зіграє з "Борнмутом", "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика протистоятиме "Вулвергемптону", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка позмагається з "Фулгемом", а "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка завітає у гості до "Ньюкасла".
У неділю, 8 лютого, в центральному матчі туру "Ліверпуль" прийматиме "Манчестер Сіті".
Розклад і результати матчів 25-го туру АПЛ
П'ятниця, 6 лютого
22:00 "Лідс" – "Ноттінгем"
Субота, 7 лютого
14:30 "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенгем"
17:00 "Арсенал" – "Сандерленд"
17:00 "Бернлі" – "Вест Гем"
17:00 "Борнмут" – "Астон Вілла"
17:00 "Вулвергемптон" – "Челсі"
17:00 "Фулгем" – "Евертон"
19:30 "Ньюкасл" – "Брентфорд"
Неділя, 8 лютого
16:00 "Брайтон" – "Крістал Пелас"
18:30 "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті"
Таблиця АПЛ після 24-го туру
Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Раніше повідомлялося, що українець Олександр Зінченко офіційно змінив клуб.