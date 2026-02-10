АПЛ: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Арсенал" / © Associated Press

Від 10 до 12 лютого відбудуться матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У вівторок, 10 лютого, "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Борнмут", "Тоттенгем" зустрінеться з "Ньюкаслом", "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика позмагається з "Лідсом", а "Манчестер Юнайтед" зіграє з "Вест Гемом".

У середу, 11 лютого, "Астон Вілла" зійдеться з "Брайтоном", "Манчестер Сіті" побореться з "Фулгемом", а "Ліверпуль" поміряється силами із "Сандерлендом".

Завершиться тур у четвер, 12 лютого, коли "Арсенал" завітає у гості до "Брентфорда" українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

Розклад і результати матчів 26-го туру АПЛ

Вівторок, 10 лютого

21:30 "Евертон" – "Борнмут"

21:30 "Тоттенгем" – "Ньюкасл"

21:30 "Челсі" – "Лідс"

22:15 "Вест Гем" – "Манчестер Юнайтед"

Середа, 11 лютого

21:30 "Астон Вілла" – "Брайтон"

21:30 "Крістал Пелас" – "Бернлі"

21:30 "Манчестер Сіті" – "Фулгем"

21:30 "Ноттінгем" – "Вулвергемптон"

22:15 "Сандерленд" – "Ліверпуль"

Четвер, 12 лютого

22:00 "Брентфорд" – "Арсенал"

Таблиця АПЛ після 25-го туру

Таблиця АПЛ після 25-го туру / x.com/premierleague

Раніше повідомлялося, що українець Олександр Зінченко забив дебютний гол за "Аякс".