- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 1 хв
АПЛ: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 26-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 10 до 12 лютого відбудуться матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
У вівторок, 10 лютого, "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Борнмут", "Тоттенгем" зустрінеться з "Ньюкаслом", "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика позмагається з "Лідсом", а "Манчестер Юнайтед" зіграє з "Вест Гемом".
У середу, 11 лютого, "Астон Вілла" зійдеться з "Брайтоном", "Манчестер Сіті" побореться з "Фулгемом", а "Ліверпуль" поміряється силами із "Сандерлендом".
Завершиться тур у четвер, 12 лютого, коли "Арсенал" завітає у гості до "Брентфорда" українського півзахисника Єгора Ярмолюка.
Розклад і результати матчів 26-го туру АПЛ
Вівторок, 10 лютого
21:30 "Евертон" – "Борнмут"
21:30 "Тоттенгем" – "Ньюкасл"
21:30 "Челсі" – "Лідс"
22:15 "Вест Гем" – "Манчестер Юнайтед"
Середа, 11 лютого
21:30 "Астон Вілла" – "Брайтон"
21:30 "Крістал Пелас" – "Бернлі"
21:30 "Манчестер Сіті" – "Фулгем"
21:30 "Ноттінгем" – "Вулвергемптон"
22:15 "Сандерленд" – "Ліверпуль"
Четвер, 12 лютого
22:00 "Брентфорд" – "Арсенал"
Таблиця АПЛ після 25-го туру
Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Раніше повідомлялося, що українець Олександр Зінченко забив дебютний гол за "Аякс".