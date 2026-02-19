- Дата публікації
АПЛ: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 27-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 21 до 23 лютого відбудуться матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
У суботу, 21 лютого, "Астон Вілла" прийме "Лідс", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка позмагається з "Брайтоном", "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика зіграє з "Бернлі", а "Манчестер Сіті" зійдеться з "Ньюкаслом".
У неділю, 22 лютого, "Ліверпуль" побореться з "Ноттінгемом", тоді як "Арсенал" поміряється силами з "Тоттенгемом".
Завершиться тур у понеділок, 23 лютого, коли "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийматиме "Манчестер Юнайтед".
Розклад і результати матчів 27-го туру АПЛ
Субота, 21 лютого
17:00 "Астон Вілла" – "Лідс"
17:00 "Брентфорд" – "Брайтон"
17:00 "Челсі" – "Бернлі"
19:30 "Вест Гем" – "Борнмут"
22:00 "Манчестер Сіті" – "Ньюкасл"
Неділя, 22 лютого
16:00 "Крістал Пелас" – "Вулвергемптон"
16:00 "Ноттінгем" – "Ліверпуль"
16:00 "Сандерленд" – "Фулгем"
18:30 "Тоттенгем" – "Арсенал"
Понеділок, 23 лютого
22:00 "Евертон" – "Манчестер Юнайтед"
Таблиця АПЛ після 26-го туру
