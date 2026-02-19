ТСН у соціальних мережах

АПЛ: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 27-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Тоттенгем" – "Арсенал"

"Тоттенгем" – "Арсенал" / © Associated Press

Від 21 до 23 лютого відбудуться матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У суботу, 21 лютого, "Астон Вілла" прийме "Лідс", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка позмагається з "Брайтоном", "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика зіграє з "Бернлі", а "Манчестер Сіті" зійдеться з "Ньюкаслом".

У неділю, 22 лютого, "Ліверпуль" побореться з "Ноттінгемом", тоді як "Арсенал" поміряється силами з "Тоттенгемом".

Завершиться тур у понеділок, 23 лютого, коли "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийматиме "Манчестер Юнайтед".

Розклад і результати матчів 27-го туру АПЛ

Субота, 21 лютого

17:00 "Астон Вілла" – "Лідс"

17:00 "Брентфорд" – "Брайтон"

17:00 "Челсі" – "Бернлі"

19:30 "Вест Гем" – "Борнмут"

22:00 "Манчестер Сіті" – "Ньюкасл"

Неділя, 22 лютого

16:00 "Крістал Пелас" – "Вулвергемптон"

16:00 "Ноттінгем" – "Ліверпуль"

16:00 "Сандерленд" – "Фулгем"

18:30 "Тоттенгем" – "Арсенал"

Понеділок, 23 лютого

22:00 "Евертон" – "Манчестер Юнайтед"

Таблиця АПЛ після 26-го туру

Таблиця АПЛ після 26-го туру / sofascore.com

Таблиця АПЛ після 26-го туру / sofascore.com

Раніше повідомлялося, що "Ньюкасл" знищив команду українця в першому матчі плейоф Ліги чемпіонів.

Також ми розповідали, що Олександр Зінченко через серйозну травму вибув до кінця сезону та не допоможе збірній України у плейоф відбору до чемпіонату світу-2026.

