АПЛ: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 28-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 27 лютого до 1 березня відбудуться матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 27 лютого: "Астон Вілла" позмагається з "Вулвергемптоном".
У суботу, 28 лютого, "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зіграє з "Бернлі", "Ліверпуль" прийме "Вест Гем", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка зійдеться з "Ньюкаслом", а "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Лідсом".
Завершиться тур у неділю, 1 березня: "Манчестер Юнайтед" прийме "Крістал Пелас", "Тоттенгем" побореться з "Фулгемом", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Арсенал" і "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика.
Розклад і результати матчів 28-го туру АПЛ
П'ятниця, 27 лютого
22:00 "Вулвергемптон" — "Астон Вілла"
Субота, 28 лютого
14:30 "Борнмут" — "Сандерленд"
17:00 "Бернлі" — "Брентфорд"
17:00 "Ліверпуль" — "Вест Гем"
17:00 "Ньюкасл" — "Евертон"
19:30 "Лідс" — "Манчестер Сіті"
Неділя, 1 березня
16:00 "Брайтон" — "Ноттінгем"
16:00 "Манчестер Юнайтед" — "Крістал Пелас"
16:00 "Фулгем" — "Тоттенгем"
18:30 "Арсенал" — "Челсі"
Таблиця АПЛ після 27-го туру
