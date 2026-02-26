АПЛ: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Арсенал" — "Челсі" / © Associated Press

Від 27 лютого до 1 березня відбудуться матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 27 лютого: "Астон Вілла" позмагається з "Вулвергемптоном".

У суботу, 28 лютого, "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зіграє з "Бернлі", "Ліверпуль" прийме "Вест Гем", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка зійдеться з "Ньюкаслом", а "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Лідсом".

Завершиться тур у неділю, 1 березня: "Манчестер Юнайтед" прийме "Крістал Пелас", "Тоттенгем" побореться з "Фулгемом", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Арсенал" і "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика.

Розклад і результати матчів 28-го туру АПЛ

П'ятниця, 27 лютого

22:00 "Вулвергемптон" — "Астон Вілла"

Субота, 28 лютого

14:30 "Борнмут" — "Сандерленд"

17:00 "Бернлі" — "Брентфорд"

17:00 "Ліверпуль" — "Вест Гем"

17:00 "Ньюкасл" — "Евертон"

19:30 "Лідс" — "Манчестер Сіті"

Неділя, 1 березня

16:00 "Брайтон" — "Ноттінгем"

16:00 "Манчестер Юнайтед" — "Крістал Пелас"

16:00 "Фулгем" — "Тоттенгем"

18:30 "Арсенал" — "Челсі"

Таблиця АПЛ після 27-го туру

Таблиця АПЛ після 27-го туру / sofascore.com

