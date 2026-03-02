- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 59
- Час на прочитання
- 1 хв
АПЛ: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 29-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 3 до 5 березня відбудуться матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у вівторок, 3 березня: "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зустрінеться з "Борнмутом", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Бернлі", а "Ліверпуль" зійдеться з "Вулвергемптоном".
У середу, 4 березня, "Астон Вілла" позмагається з "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика, "Арсенал" побореться з "Брайтоном", "Манчестер Сіті" прийме "Ноттінгем", а "Ньюкасл" зіграє з "Манчестер Юнайтед".
Завершиться тур у четвер, 5 березня: "Тоттенгем" спробує обіграти "Крістал Пелас".
Розклад і результати матчів 29-го туру АПЛ
Вівторок, 3 березня
21:30 "Борнмут" — "Брентфорд"
21:30 "Евертон" — "Бернлі"
21:30 "Лідс" — "Сандерленд"
22:15 "Вулвергемптон" — "Ліверпуль"
Середа, 4 березня
21:30 "Астон Вілла" — "Челсі"
21:30 "Брайтон" — "Арсенал"
21:30 "Манчестер Сіті" — "Ноттінгем"
21:30 "Фулгем" — "Вест Гем"
22:15 "Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед"
Четвер, 5 березня
22:00 "Тоттенгем" — "Крістал Пелас"
Таблиця АПЛ після 28-го туру
