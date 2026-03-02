АПЛ: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

Реклама

Від 3 до 5 березня відбудуться матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у вівторок, 3 березня: "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зустрінеться з "Борнмутом", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Бернлі", а "Ліверпуль" зійдеться з "Вулвергемптоном".

У середу, 4 березня, "Астон Вілла" позмагається з "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика, "Арсенал" побореться з "Брайтоном", "Манчестер Сіті" прийме "Ноттінгем", а "Ньюкасл" зіграє з "Манчестер Юнайтед".

Реклама

Завершиться тур у четвер, 5 березня: "Тоттенгем" спробує обіграти "Крістал Пелас".

Розклад і результати матчів 29-го туру АПЛ

Вівторок, 3 березня

21:30 "Борнмут" — "Брентфорд"

21:30 "Евертон" — "Бернлі"

Реклама

21:30 "Лідс" — "Сандерленд"

22:15 "Вулвергемптон" — "Ліверпуль"

Середа, 4 березня

21:30 "Астон Вілла" — "Челсі"

Реклама

21:30 "Брайтон" — "Арсенал"

21:30 "Манчестер Сіті" — "Ноттінгем"

21:30 "Фулгем" — "Вест Гем"

22:15 "Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед"

Реклама

Четвер, 5 березня

22:00 "Тоттенгем" — "Крістал Пелас"

Таблиця АПЛ після 28-го туру

Таблиця АПЛ після 28-го туру / sofascore.com

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги конференцій.