ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
1 хв

АПЛ: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 29-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

Від 3 до 5 березня відбудуться матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у вівторок, 3 березня: "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зустрінеться з "Борнмутом", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Бернлі", а "Ліверпуль" зійдеться з "Вулвергемптоном".

У середу, 4 березня, "Астон Вілла" позмагається з "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика, "Арсенал" побореться з "Брайтоном", "Манчестер Сіті" прийме "Ноттінгем", а "Ньюкасл" зіграє з "Манчестер Юнайтед".

Завершиться тур у четвер, 5 березня: "Тоттенгем" спробує обіграти "Крістал Пелас".

Розклад і результати матчів 29-го туру АПЛ

Вівторок, 3 березня

21:30 "Борнмут" — "Брентфорд"

21:30 "Евертон" — "Бернлі"

21:30 "Лідс" — "Сандерленд"

22:15 "Вулвергемптон" — "Ліверпуль"

Середа, 4 березня

21:30 "Астон Вілла" — "Челсі"

21:30 "Брайтон" — "Арсенал"

21:30 "Манчестер Сіті" — "Ноттінгем"

21:30 "Фулгем" — "Вест Гем"

22:15 "Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед"

Четвер, 5 березня

22:00 "Тоттенгем" — "Крістал Пелас"

Таблиця АПЛ після 28-го туру

Таблиця АПЛ після 28-го туру / sofascore.com

Таблиця АПЛ після 28-го туру / sofascore.com

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie