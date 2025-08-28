- Дата публікації
АПЛ: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться результати усіх поєдинків третього туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 30 до 31 серпня відбудуться матчі третього туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
У суботу, 30 серпня, "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика прийме "Фулгем", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка позмагається з "Вулвергемптоном", "Манчестер Юнайтед" протистоятиме "Бернлі", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зійдеться із "Сандерлендом", "Тоттенгем" побореться з "Борнмутом", а "Ньюкасл" поміряється силами з "Лідсом".
У неділю, 31 серпня, "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Брайтоном", а в центральному поєдинку туру чинний чемпіон "Ліверпуль" прийматиме "Арсенал" українця Олександра Зінченка.
Розклад і результати матчів 3-го туру АПЛ
Субота, 30 серпня
14:30 "Челсі" – "Фулгем"
17:00 "Вулвергемптон" – "Евертон"
17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Бернлі"
17:00 "Сандерленд" – "Брентфорд"
17:00 "Тоттенгем" – "Борнмут"
19:30 "Лідс" – "Ньюкасл"
Неділя, 31 серпня
16:00 "Брайтон" – "Манчестер Сіті"
16:00 "Ноттінгем" – "Вест Гем"
18:30 "Ліверпуль" – "Арсенал"
21:00 "Астон Вілла" – "Крістал Пелас"
Таблиця АПЛ після 2-го туру
Раніше повідомлялося, що "Манчестер Юнайтед" сенсаційно вилетів з Кубка англійської ліги від команди четвертого дивізіону.