АПЛ: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Дивіться результати усіх поєдинків третього туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Ліверпуль" – "Арсенал"

"Ліверпуль" – "Арсенал" / © Associated Press

Від 30 до 31 серпня відбудуться матчі третього туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У суботу, 30 серпня, "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика прийме "Фулгем", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка позмагається з "Вулвергемптоном", "Манчестер Юнайтед" протистоятиме "Бернлі", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зійдеться із "Сандерлендом", "Тоттенгем" побореться з "Борнмутом", а "Ньюкасл" поміряється силами з "Лідсом".

У неділю, 31 серпня, "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Брайтоном", а в центральному поєдинку туру чинний чемпіон "Ліверпуль" прийматиме "Арсенал" українця Олександра Зінченка.

Розклад і результати матчів 3-го туру АПЛ

Субота, 30 серпня

14:30 "Челсі" – "Фулгем"

17:00 "Вулвергемптон" – "Евертон"

17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Бернлі"

17:00 "Сандерленд" – "Брентфорд"

17:00 "Тоттенгем" – "Борнмут"

19:30 "Лідс" – "Ньюкасл"

Неділя, 31 серпня

16:00 "Брайтон" – "Манчестер Сіті"

16:00 "Ноттінгем" – "Вест Гем"

18:30 "Ліверпуль" – "Арсенал"

21:00 "Астон Вілла" – "Крістал Пелас"

Таблиця АПЛ після 2-го туру

Таблиця АПЛ після 2-го туру / © flashscore.ua

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що "Манчестер Юнайтед" сенсаційно вилетів з Кубка англійської ліги від команди четвертого дивізіону.

