Проспорт
27
1 хв

АПЛ: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 30-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Арсенал" — "Евертон"

"Арсенал" — "Евертон" / © Associated Press

Від 14 до 16 березня відбудуться матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у суботу, 14 березня: лідер чемпіонату "Арсенал" прийме "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка, "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика позмагається з "Ньюкаслом", а "Манчестер Сіті" завітає у гості до "Вест Гема".

У неділю, 15 березня, "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з "Астон Віллою", а "Ліверпуль" побореться з "Тоттенгемом".

Завершиться тур у понеділок, 16 березня: "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка прийме "Вулвергемптон".

Розклад і результати матчів 30-го туру АПЛ

Субота, 14 березня

17:00 "Бернлі" — "Борнмут"

17:00 "Сандерленд" — "Брайтон"

19:30 "Арсенал" — "Евертон"

19:30 "Челсі" — "Ньюкасл"

22:00 "Вест Гем" — "Манчестер Сіті"

Неділя, 15 березня

16:00 "Крістал Пелас" — "Лідс"

16:00 "Манчестер Юнайтед" — "Астон Вілла"

16:00 "Ноттінгем" — "Фулгем"

18:30 "Ліверпуль" — "Тоттенгем"

Понеділок, 16 березня

22:00 "Брентфорд" — "Вулвергемптон"

Таблиця АПЛ після 29-го туру

Таблиця АПЛ після 29-го туру / x.com/premierleague

Раніше повідомлялося, що "Реал" знищив "Манчестер Сіті" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Також ми розповідали, що "Барселона" на останніх секундах уникла поразки від "Ньюкасла" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

