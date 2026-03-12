- Дата публікації
АПЛ: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 30-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 14 до 16 березня відбудуться матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у суботу, 14 березня: лідер чемпіонату "Арсенал" прийме "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка, "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика позмагається з "Ньюкаслом", а "Манчестер Сіті" завітає у гості до "Вест Гема".
У неділю, 15 березня, "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з "Астон Віллою", а "Ліверпуль" побореться з "Тоттенгемом".
Завершиться тур у понеділок, 16 березня: "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка прийме "Вулвергемптон".
Розклад і результати матчів 30-го туру АПЛ
Субота, 14 березня
17:00 "Бернлі" — "Борнмут"
17:00 "Сандерленд" — "Брайтон"
19:30 "Арсенал" — "Евертон"
19:30 "Челсі" — "Ньюкасл"
22:00 "Вест Гем" — "Манчестер Сіті"
Неділя, 15 березня
16:00 "Крістал Пелас" — "Лідс"
16:00 "Манчестер Юнайтед" — "Астон Вілла"
16:00 "Ноттінгем" — "Фулгем"
18:30 "Ліверпуль" — "Тоттенгем"
Понеділок, 16 березня
22:00 "Брентфорд" — "Вулвергемптон"
Таблиця АПЛ після 29-го туру
