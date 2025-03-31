АПЛ: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Віталій Миколенко проти Мохамеда Салаха, "Ліверпуль" – "Евертон" / © Associated Press

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1-3 квітня відбудуться матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У вівторок "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Фулгем", а "Ноттінгем" позмагається з "Манчестер Юнайтед".

У середу "Борнмут" Іллі Забарного зійдеться з "Іпсвічем", "Брайтон" зіграє з "Астон Віллою", "Манчестер Сіті" прийматиме "Лестер", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зустрінеться з "Ньюкаслом", а "Евертон" Віталія Миколенка протистоятиме "Ліверпулю".

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Завершиться тур у четвер: "Челсі" відстороненого через допінг Михайла Мудрика поміряється силами з "Тоттенгемом".

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За дев'ять турів до кінця таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (70 очок). На другому місці йде "Арсенал" (58 балів). Третю сходинку посідає "Ноттінгем" (54 пункти). На четвертій та п'ятій позиціях відповідно розташувалися "Челсі" (49 очок) і "Манчестер Сіті" (48 балів).

Розклад і результати матчів 30-го туру АПЛ

Вівторок, 1 квітня

21:45 "Арсенал" – "Фулгем"

21:45 "Вулвергемптон" – "Вест Гем"

22:00 "Ноттінгем" – "Манчестер Юнайтед"

Середа, 2 квітня

21:45 "Борнмут" – "Іпсвіч"

21:45 "Брайтон" – "Астон Вілла"

21:45 "Манчестер Сіті" – "Лестер"

21:45 "Ньюкасл" – "Брентфорд"

21:45 "Саутгемптон" – "Крістал Пелас"

22:00 "Ліверпуль" – "Евертон"

Четвер, 3 квітня

22:00 "Челсі" – "Тоттенгем"

Таблиця АПЛ після 29-го туру

Таблиця АПЛ після 29-го туру / © flashscore.ua