АПЛ: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Уболівальники "Ліверпуля" / © Associated Press

Реклама

Від 20 до 22 березня відбудуться матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 20 березня: "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з "Борнмутом".

У суботу, 21 березня, "Ліверпуль" позмагається з "Брайтоном", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка зійдеться з "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика, а "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зіграє з "Лідсом".

Реклама

У неділю, 22 березня, "Ньюкасл" прийме "Сандерленд", "Астон Вілла" поміряється силами з "Вест Гемом", а "Тоттенгем" протистоятиме "Ноттінгему".

Поєдинки за участю "Арсенала" і "Манчестер Сіті" перенесено, бо ці клуби 22 березня поборються між собою у фіналі Кубка англійської ліги.

Розклад і результати матчів 31-го туру АПЛ

Середа, 18 лютого

"Вулвергемптон" — "Арсенал" — 2:2

Реклама

П'ятниця, 20 березня

22:00 "Борнмут" — "Манчестер Юнайтед"

Субота, 21 березня

14:30 "Брайтон" — "Ліверпуль"

Реклама

17:00 "Фулгем" — "Бернлі"

19:30 "Евертон" — "Челсі"

22:00 "Лідс" — "Брентфорд"

Неділя, 22 березня

Реклама

14:00 "Ньюкасл" — "Сандерленд"

16:15 "Астон Вілла" — "Вест Гем"

16:15 "Тоттенгем" — "Ноттінгем"

Перенесено

Реклама

"Манчестер Сіті" — "Крістал Пелас"

Таблиця АПЛ після 30-го туру

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.