АПЛ: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 31-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 20 до 22 березня відбудуться матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 20 березня: "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з "Борнмутом".
У суботу, 21 березня, "Ліверпуль" позмагається з "Брайтоном", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка зійдеться з "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика, а "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зіграє з "Лідсом".
У неділю, 22 березня, "Ньюкасл" прийме "Сандерленд", "Астон Вілла" поміряється силами з "Вест Гемом", а "Тоттенгем" протистоятиме "Ноттінгему".
Поєдинки за участю "Арсенала" і "Манчестер Сіті" перенесено, бо ці клуби 22 березня поборються між собою у фіналі Кубка англійської ліги.
Розклад і результати матчів 31-го туру АПЛ
Середа, 18 лютого
"Вулвергемптон" — "Арсенал" — 2:2
П'ятниця, 20 березня
22:00 "Борнмут" — "Манчестер Юнайтед"
Субота, 21 березня
14:30 "Брайтон" — "Ліверпуль"
17:00 "Фулгем" — "Бернлі"
19:30 "Евертон" — "Челсі"
22:00 "Лідс" — "Брентфорд"
Неділя, 22 березня
14:00 "Ньюкасл" — "Сандерленд"
16:15 "Астон Вілла" — "Вест Гем"
16:15 "Тоттенгем" — "Ноттінгем"
Перенесено
"Манчестер Сіті" — "Крістал Пелас"
Таблиця АПЛ після 30-го туру
Раніше повідомлялося, що визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.