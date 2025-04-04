АПЛ: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола і коуч "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморім / © Associated Press

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5-7 квітня відбудуться матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу "Евертон" Віталія Миколенка позмагається з "Арсеналом" Олександра Зінченка, "Борнмут" Іллі Забарного завітає у гості до "Вест Гема", а "Ноттінгем" зійдеться з "Астон Віллою".

В неділю "Брентфорд" Єгора Ярмолюка протистоятиме "Челсі" відстороненого через позитивну допінг-пробу Михайла Мудрика.

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Того ж дня "Тоттенгем" зустрінеться із "Саутгемптоном", "Ліверпуль" гостюватиме у "Фулгема", а в центральному поєдинку туру "Манчестер Юнайтед" прийме "Манчестер Сіті".

Завершиться тур у понеділок грою між "Лестером" і "Ньюкаслом".

Розклад і результати матчів 31-го туру АПЛ

Субота, 5 квітня

14:30 "Евертон" – "Арсенал"

17:00 "Вест Гем" – "Борнмут"

17:00 "Іпсвіч" – "Вулвергемптон"

17:00 "Крістал Пелас" – "Брайтон"

19:30 "Астон Вілла" – "Ноттінгем"

Неділя, 6 квітня

16:00 "Брентфорд" – "Челсі"

16:00 "Тоттенгем" – "Саутгемптон"

16:00 "Фулгем" – "Ліверпуль"

18:30 "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті"

Понеділок, 7 квітня

22:00 "Лестер" – "Ньюкасл"

За вісім турів до кінця таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (73 очки). На другому місці йде "Арсенал" (61 бал). Третю сходинку посідає "Ноттінгем" (57 пунктів). Далі розташувалися "Челсі" (52 очки), "Манчестер Сіті" (51 бал) і "Ньюкасл" (50 пунктів), який має матч у запасі.

Таблиця АПЛ після 30-го туру

Таблиця АПЛ після 30-го туру / © flashscore.ua

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