АПЛ: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 32-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Максим Приходько
"Челсі" — "Манчестер Сіті"

"Челсі" — "Манчестер Сіті"

Від 10 до 13 квітня відбудуться матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 10 квітня, грою між "Вест Гемом" і "Вулвергемптоном".

У суботу, 11 квітня, лідер чемпіонату "Арсенал" прийме "Борнмут", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка позмагається з "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка, а "Ліверпуль" зіграє з "Фулгемом".

У неділю, 12 квітня, "Астон Вілла" побореться з "Ноттінгемом", "Сандерленд" прийме "Тоттенгем", а "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика зійдеться з "Манчестер Сіті".

Завершиться тур у понеділок, 13 квітня, коли "Манчестер Юнайтед" прийме "Лідс".

Розклад і результати матчів 32-го туру АПЛ

П'ятниця, 10 квітня

22:00 "Вест Гем" — "Вулвергемптон"

Субота, 11 квітня

14:30 "Арсенал" — "Борнмут"

17:00 "Бернлі" — "Брайтон"

17:00 "Брентфорд" — "Евертон"

19:30 "Ліверпуль" — "Фулгем"

Неділя, 12 квітня

16:00 "Крістал Пелас" — "Ньюкасл"

16:00 "Ноттінгем" — "Астон Вілла"

16:00 "Сандерленд" — "Тоттенгем"

18:30 "Челсі" — "Манчестер Сіті"

Понеділок, 13 квітня

22:00 "Манчестер Юнайтед" — "Лідс"

Таблиця АПЛ після 31-го туру

Таблиця АПЛ після 31-го туру

Раніше повідомлялося, що ПСЖ без Забарного розібрався з "Ліверпулем" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Також ми розповідали, що "Арсенал" вирвав перемогу над "Спортингом" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

