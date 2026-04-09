АПЛ: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 32-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 10 до 13 квітня відбудуться матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 10 квітня, грою між "Вест Гемом" і "Вулвергемптоном".
У суботу, 11 квітня, лідер чемпіонату "Арсенал" прийме "Борнмут", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка позмагається з "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка, а "Ліверпуль" зіграє з "Фулгемом".
У неділю, 12 квітня, "Астон Вілла" побореться з "Ноттінгемом", "Сандерленд" прийме "Тоттенгем", а "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика зійдеться з "Манчестер Сіті".
Завершиться тур у понеділок, 13 квітня, коли "Манчестер Юнайтед" прийме "Лідс".
Розклад і результати матчів 32-го туру АПЛ
П'ятниця, 10 квітня
22:00 "Вест Гем" — "Вулвергемптон"
Субота, 11 квітня
14:30 "Арсенал" — "Борнмут"
17:00 "Бернлі" — "Брайтон"
17:00 "Брентфорд" — "Евертон"
19:30 "Ліверпуль" — "Фулгем"
Неділя, 12 квітня
16:00 "Крістал Пелас" — "Ньюкасл"
16:00 "Ноттінгем" — "Астон Вілла"
16:00 "Сандерленд" — "Тоттенгем"
18:30 "Челсі" — "Манчестер Сіті"
Понеділок, 13 квітня
22:00 "Манчестер Юнайтед" — "Лідс"
Таблиця АПЛ після 31-го туру
