АПЛ: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Фанати "Ліверпуля" / © Associated Press

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12-14 квітня відбудуться матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу чинний чемпіон "Манчестер Сіті" прийме "Крістал Пелас", "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться з "Ноттінгемом", "Астон Вілла" позмагається із "Саутгемптоном", а "Арсенал" Олександра Зінченка протистоятиме "Брентфорду" Єгора Ярмолюка.

В неділю "Тоттенгем" зійдеться з "Вулвергемптоном", "Ліверпуль" прийме "Вест Гем", "Челсі" відстороненого через позитивну допінг-пробу Михайла Мудрика побореться з "Іпсвічем", а "Ньюкасл" поміряється силами з "Манчестер Юнайтед".

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Завершиться тур у понеділок, коли "Борнмут" Іллі Забарного прийматиме "Фулгем".

Розклад і результати матчів 32-го туру АПЛ

Субота, 12 квітня

14:30 "Манчестер Сіті" – "Крістал Пелас"

17:00 "Брайтон" – "Лестер"

17:00 "Ноттінгем" – "Евертон"

17:00 "Саутгемптон" – "Астон Вілла"

19:30 "Арсенал" – "Брентфорд"

Неділя, 13 квітня

16:00 "Вулвергемптон" – "Тоттенгем"

16:00 "Ліверпуль" – "Вест Гем"

16:00 "Челсі" – "Іпсвіч"

18:30 "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед"

Понеділок, 14 квітня

22:00 "Борнмут" – "Фулгем"

За сім турів до кінця таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (73 очки). На другому місці йде "Арсенал" (62 бали). Третю сходинку посідає "Ноттінгем" (57 пунктів). Далі розташувалися "Челсі" (53 очки), "Ньюкасл" (53 пункти), який має матч у запасі, та "Манчестер Сіті" (52 бали).

Таблиця АПЛ після 31-го туру

Таблиця АПЛ після 31-го туру / © flashscore.ua

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