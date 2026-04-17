АПЛ: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 33-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 18 до 20 квітня відбудуться матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
У суботу, 18 квітня, "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка прийме "Фулгем", "Ньюкасл" зіграє з "Борнмутом", "Тоттенгем" зійдеться з "Брайтоном", а "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика протистоятиме "Манчестер Юнайтед".
У неділю, 19 квітня, "Астон Вілла" позмагається із "Сандерлендом", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка побореться з "Ліверпулем", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть лідери чемпіонату — "Манчестер Сіті" та "Арсенал".
Завершиться тур у понеділок, 20 квітня: "Крістал Пелас", який стане суперником донецького "Шахтаря" у півфіналі Ліги конференцій, прийматиме "Вест Гем".
Розклад і результати матчів 33-го туру АПЛ
Субота, 18 квітня
14:30 "Брентфорд" — "Фулгем"
17:00 "Лідс" — "Вулвергемптон"
17:00 "Ньюкасл" — "Борнмут"
19:30 "Тоттенгем" — "Брайтон"
22:00 "Челсі" — "Манчестер Юнайтед"
Неділя, 19 квітня
16:00 "Астон Вілла" — "Сандерленд"
16:00 "Евертон" — "Ліверпуль"
16:00 "Ноттінгем" — "Бернлі"
18:30 "Манчестер Сіті" — "Арсенал"
Понеділок, 20 квітня
22:00 "Крістал Пелас" — "Вест Гем"
Таблиця АПЛ після 32-го туру
Раніше повідомлялося, що "Арсенал" зіграв унічию зі "Спортингом" і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.
Також ми розповідали, що трагічно загинув ексворотар "Арсенала" і "Ювентуса".