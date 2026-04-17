АПЛ: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Реклама

Від 18 до 20 квітня відбудуться матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У суботу, 18 квітня, "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка прийме "Фулгем", "Ньюкасл" зіграє з "Борнмутом", "Тоттенгем" зійдеться з "Брайтоном", а "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика протистоятиме "Манчестер Юнайтед".

У неділю, 19 квітня, "Астон Вілла" позмагається із "Сандерлендом", "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка побореться з "Ліверпулем", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть лідери чемпіонату — "Манчестер Сіті" та "Арсенал".

Реклама

Завершиться тур у понеділок, 20 квітня: "Крістал Пелас", який стане суперником донецького "Шахтаря" у півфіналі Ліги конференцій, прийматиме "Вест Гем".

Розклад і результати матчів 33-го туру АПЛ

Субота, 18 квітня

14:30 "Брентфорд" — "Фулгем"

17:00 "Лідс" — "Вулвергемптон"

Реклама

17:00 "Ньюкасл" — "Борнмут"

19:30 "Тоттенгем" — "Брайтон"

22:00 "Челсі" — "Манчестер Юнайтед"

Неділя, 19 квітня

Реклама

16:00 "Астон Вілла" — "Сандерленд"

16:00 "Евертон" — "Ліверпуль"

16:00 "Ноттінгем" — "Бернлі"

18:30 "Манчестер Сіті" — "Арсенал"

Реклама

Понеділок, 20 квітня

22:00 "Крістал Пелас" — "Вест Гем"

Таблиця АПЛ після 32-го туру

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Реклама

