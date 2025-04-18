АПЛ: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

"Ліверпуль" / © Associated Press

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19-21 квітня відбудуться матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийме "Брайтон", "Евертон" Віталія Миколенка зійдеться з "Манчестер Сіті", "Борнмут" Іллі Забарного зіграє проти "Крістал Пелас", а "Астон Вілла" позмагається з "Ньюкаслом".

В неділю "Арсенал" Олександра Зінченка зустрінеться з "Іпсвічем", "Манчестер Юнайтед" прийме "Вулвергемптон", "Челсі" відстороненого через позитивну допінг-пробу Михайла Мудрика поміряється силами з "Фулгемом", а "Ліверпуль" завітає в гості до "Лестера".

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Завершиться тур у понеділок, коли "Тоттенгем" прийматиме "Ноттінгем".

Розклад і результати матчів 33-го туру АПЛ

Субота, 19 квітня

17:00 "Брентфорд" – "Брайтон"

17:00 "Вест Гем" – "Саутгемптон"

17:00 "Евертон" – "Манчестер Сіті"

17:00 "Крістал Пелас" – "Борнмут"

19:30 "Астон Вілла" – "Ньюкасл"

Неділя, 20 квітня

16:00 "Іпсвіч" – "Арсенал"

16:00 "Манчестер Юнайтед" – "Вулвергемптон"

16:00 "Фулгем" – "Челсі"

18:30 "Лестер" – "Ліверпуль"

Понеділок, 21 квітня

22:00 "Тоттенгем" – "Ноттінгем"

За шість турів до кінця таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (76 очок). На другому місці йде "Арсенал" (63 бали). Третю сходинку посідає "Ньюкасл" (59 пунктів). У зоні Ліги чемпіонів також розташувалися "Ноттінгем" (57 очок) і "Манчестер Сіті" (55 балів).

Таблиця АПЛ після 32-го туру

Таблиця АПЛ після 32-го туру / © flashscore.ua

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