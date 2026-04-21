АПЛ: розклад і результати матчів 34-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

© Associated Press

Від 21 до 27 квітня відбудуться матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у вівторок, 21 квітня: "Челсі" відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика позмагається з "Брайтоном".

У середу, 22 квітня, "Манчестер Сіті" протистоятиме "Бернлі", а "Борнмут" зустрінеться з "Лідсом".

У п'ятницю, 24 квітня, "Сандерленд" поміряється силами з "Ноттінгемом".

У суботу, 25 квітня, "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка побореться з "Вест Гемом", "Тоттенгем" зіграє з "Вулвергемптоном", "Ліверпуль" прийме "Крістал Пелас", а "Арсенал" зійдеться з "Ньюкаслом".

Завершиться тур у понеділок, 27 квітня: "Манчестер Юнайтед" прийматиме "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

Розклад і результати матчів 34-го туру АПЛ

Вівторок, 21 квітня

22:00 "Брайтон" — "Челсі"

Середа, 22 квітня

22:00 "Бернлі" — "Манчестер Сіті"

22:00 "Борнмут" — "Лідс"

П'ятниця, 24 квітня

22:00 "Сандерленд" — "Ноттінгем"

Субота, 25 квітня

14:30 "Фулгем" — "Астон Вілла"

17:00 "Вест Гем" — "Евертон"

17:00 "Вулвергемптон" — "Тоттенгем"

17:00 "Ліверпуль" — "Крістал Пелас"

19:30 "Арсенал" — "Ньюкасл"

Понеділок, 27 квітня

22:00 "Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд"

Таблиця АПЛ після 33-го туру

