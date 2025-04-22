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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
2 хв

АПЛ: розклад і результати матчів 34-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Уже цього туру "Ліверпуль" може оформити чемпіонство.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Ліверпуль"

"Ліверпуль" / © Associated Press

Від 22 квітня до 1 травня відбудуться матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у вівторок: "Манчестер Сіті" зіграє з "Астон Віллою". У середу "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Крістал Пелас".

Ці поєдинки винесено раніше оскільки 26-27 квітня будуть зіграні півфінальні матчі Кубка Англії: "Крістал Пелас" – "Астон Вілла" та "Ноттінгем" – "Манчестер Сіті".

Тур продовжиться у суботу, зокрема "Челсі" відстороненого через позитивну допінг-пробу Михайла Мудрика позмагається з "Евертоном" Віталія Миколенка.

У неділю "Борнмут" Іллі Забарного прийматиме "Манчестер Юнайтед", а "Ліверпуль" може оформити чемпіонство у грі з "Тоттенгемом".

Завершиться тур 1 травня, коли "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зустрінеться з "Ноттінгемом".

Розклад і результати матчів 34-го туру АПЛ

Вівторок, 22 квітня

22:00 "Манчестер Сіті" – "Астон Вілла"

Середа, 23 квітня

22:00 "Арсенал" – "Крістал Пелас"

Субота, 26 квітня

14:30 "Челсі" – "Евертон"

17:00 "Брайтон" – "Вест Гем"

17:00 "Вулвергемптон" – "Лестер"

17:00 "Ньюкасл" – "Іпсвіч"

17:00 "Саутгемптон" – "Фулгем"

Неділя, 27 квітня

16:00 "Борнмут" – "Манчестер Юнайтед"

18:30 "Ліверпуль" – "Тоттенгем"

Четвер, 1 травня

21:30 "Ноттінгем" – "Брентфорд"

За п'ять турів до кінця таблицю АПЛ очолює "Ліверпуль" (79 очок). На другому місці йде "Арсенал" (66 балів). Третю сходинку посідає "Ноттінгем" (60 пунктів). У зоні Ліги чемпіонів також розташувалися "Ньюкасл" (59 очок) і "Манчестер Сіті" (58 балів).

Таблиця АПЛ після 33-го туру

Таблиця АПЛ після 33-го туру / © flashscore.ua

Таблиця АПЛ після 33-го туру / © flashscore.ua

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Дата публікації
Кількість переглядів
173
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