- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 33
- Час на прочитання
- 2 хв
АПЛ: розклад і результати матчів 35-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 35-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 1 до 4 травня відбудуться матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 1 травня, поєдинком між "Лідсом" і "Бернлі".
У суботу, 2 травня, "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка прийме "Вест Гем", "Ньюкасл" зустрінеться з "Брайтоном", а лідер чемпіонату "Арсенал" позмагається з "Фулгемом".
У неділю, 3 травня, "Борнмут" прийме "Крістал Пелас", який є суперником донецького "Шахтаря" в півфіналі Ліги конференцій.
Того ж дня в центральному матчі туру зійдуться "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль", який є чинним чемпіоном АПЛ. А "Тоттенгем" намагатиметься залишити зону вильоту з елітного дивізіону, завітаючи у гості до "Астон Вілли".
Завершиться тур у понеділок, 4 травня: "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, якого дискваліфікували на чотири роки за вживання допінгу, прийме "Ноттінгем", а "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка побореться з "Манчестер Сіті".
Розклад і результати матчів 35-го туру АПЛ
П'ятниця, 1 травня
22:00 "Лідс" — "Бернлі"
Субота, 2 травня
17:00 "Брентфорд" — "Вест Гем"
17:00 "Вулвергемптон" — "Сандерленд"
17:00 "Ньюкасл" — "Брайтон"
19:30 "Арсенал" — "Фулгем"
Неділя, 3 травня
16:00 "Борнмут" — "Крістал Пелас"
17:30 "Манчестер Юнайтед" — "Ліверпуль"
21:00 "Астон Вілла" — "Тоттенгем"
Понеділок, 4 травня
17:00 "Челсі" — "Ноттінгем"
22:00 "Евертон" — "Манчестер Сіті"
За чотири тури до кінця чемпіонату "Арсенал" очолює таблицю АПЛ, набравши 73 очки. "Манчестер Сіті" відстає від "канонірів" на 3 бали, але має матч у запасі.
Таблиця АПЛ після 34-го туру
Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
