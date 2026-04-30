АПЛ: розклад і результати матчів 35-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 35-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Манчестер Юнайтед" — "Ліверпуль"

Від 1 до 4 травня відбудуться матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 1 травня, поєдинком між "Лідсом" і "Бернлі".

У суботу, 2 травня, "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка прийме "Вест Гем", "Ньюкасл" зустрінеться з "Брайтоном", а лідер чемпіонату "Арсенал" позмагається з "Фулгемом".

У неділю, 3 травня, "Борнмут" прийме "Крістал Пелас", який є суперником донецького "Шахтаря" в півфіналі Ліги конференцій.

Того ж дня в центральному матчі туру зійдуться "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль", який є чинним чемпіоном АПЛ. А "Тоттенгем" намагатиметься залишити зону вильоту з елітного дивізіону, завітаючи у гості до "Астон Вілли".

Завершиться тур у понеділок, 4 травня: "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, якого дискваліфікували на чотири роки за вживання допінгу, прийме "Ноттінгем", а "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка побореться з "Манчестер Сіті".

Розклад і результати матчів 35-го туру АПЛ

П'ятниця, 1 травня

22:00 "Лідс" — "Бернлі"

Субота, 2 травня

17:00 "Брентфорд" — "Вест Гем"

17:00 "Вулвергемптон" — "Сандерленд"

17:00 "Ньюкасл" — "Брайтон"

19:30 "Арсенал" — "Фулгем"

Неділя, 3 травня

16:00 "Борнмут" — "Крістал Пелас"

17:30 "Манчестер Юнайтед" — "Ліверпуль"

21:00 "Астон Вілла" — "Тоттенгем"

Понеділок, 4 травня

17:00 "Челсі" — "Ноттінгем"

22:00 "Евертон" — "Манчестер Сіті"

За чотири тури до кінця чемпіонату "Арсенал" очолює таблицю АПЛ, набравши 73 очки. "Манчестер Сіті" відстає від "канонірів" на 3 бали, але має матч у запасі.

Таблиця АПЛ після 34-го туру

Таблиця АПЛ після 34-го туру / sofascore.com

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що "Манчестер Сіті" здійснив камбек проти "Саутгемптона" і вийшов до фіналу Кубка Англії. Там суперником команди Хосепа Гвардіоли буде "Челсі", який у півфіналі обіграв "Лідс". Трофей розіграють 16 травня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Також ми розповідали, що "Атлетіко" та "Арсенал" не визначили сильнішого в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.

