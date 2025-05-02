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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
2 хв

АПЛ: розклад і результати матчів 35-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Челсі" прийме "Ліверпуль", який достроково здобув чемпіонство.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Ліверпуль" – "Челсі"

"Ліверпуль" – "Челсі" / © Associated Press

2-5 травня відбудуться матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Манчестер Сіті" прийматиме "Вулвергемптон".

У суботу "Астон Вілла" зіграє з "Фулгемом", "Евертон" Віталія Миколенка позмагається з "Іпсвічем", тоді як "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Борнмут" Іллі Забарного.

В неділю "Ньюкасл" зустрінеться з "Брайтоном", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка протистоятиме "Манчестер Юнайтед", "Тоттенгем" зійдеться з "Вест Гемом", а в центральному поєдинку туру "Челсі" без відстороненого через позитивну допінг-пробу Михайла Мудрика прийме "Ліверпуль", який достроково здобув чемпіонство.

Завершиться тур у понеділок, коли "Ноттінгем" завітає у гості до "Крістал Пелас".

Розклад і результати матчів 35-го туру АПЛ

П'ятниця, 2 травня

22:00 "Манчестер Сіті" – "Вулвергемптон"

Субота, 3 травня

14:30 "Астон Вілла" – "Фулгем"

17:00 "Евертон" – "Іпсвіч"

17:00 "Лестер" – "Саутгемптон"

19:30 "Арсенал" – "Борнмут"

Неділя, 4 травня

16:00 "Брайтон" – "Ньюкасл"

16:00 "Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед"

16:00 "Вест Гем" – "Тоттенгем"

18:30 "Челсі" – "Ліверпуль"

Понеділок, 5 травня

22:00 "Крістал Пелас" – "Ноттінгем"

За чотири тури до кінця достроково став чемпіоном "Ліверпуль" (82 очка). На другому місці йде "Арсенал" (67 балів). Третю сходинку посідає "Ньюкасл" (62 пункти). У зоні Ліги чемпіонів також розташувалися "Манчестер Сіті" (61 очко) та "Челсі" (60 балів).

Таблиця АПЛ після 34-го туру

Таблиця АПЛ після 34-го туру / © flashscore.ua

Таблиця АПЛ після 34-го туру / © flashscore.ua

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Дата публікації
Кількість переглядів
40
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