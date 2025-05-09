АПЛ: розклад і результати матчів 36-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Мохамед Салах і фанати "Ліверпуля" / © Associated Press

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10-11 травня відбудуться матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

У суботу "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зустрінеться з "Іпсвічем", "Манчестер Сіті" позмагається із "Саутгемптоном", "Евертон" Віталія Миколенка зіграє з "Фулгемом", а "Борнмут" Іллі Забарного прийме "Астон Віллу".

В неділю "Челсі" без відстороненого через позитивну допінг-пробу Михайла Мудрика зійдеться з "Ньюкаслом", "Манчестер Юнайтед" поміряється силами з "Вест Гемом", "Ноттінгем" побореться з "Лестером", "Тоттенгем" протистоятиме "Крістал Пелас", а в центральному поєдинку туру "Ліверпуль" вже у статусі чемпіона прийме "Арсенал" Олександра Зінченка.

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Розклад і результати матчів 35-го туру АПЛ

Субота, 10 травня

17:00 "Вулвергемптон" – "Брайтон"

17:00 "Іпсвіч" – "Брентфорд"

17:00 "Саутгемптон" – "Манчестер Сіті"

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17:00 "Фулгем" – "Евертон"

19:30 "Борнмут" – "Астон Вілла"

Неділя, 11 травня

14:00 "Ньюкасл" – "Челсі"

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16:15 "Манчестер Юнайтед" – "Вест Гем"

16:15 "Ноттінгем" – "Лестер"

16:15 "Тоттенгем" – "Крістал Пелас"

18:30 "Ліверпуль" – "Арсенал"

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За три тури до кінця в АПЛ лідирує "Ліверпуль" (82 очка), який достроково став чемпіоном. На другому місці йде "Арсенал" (67 балів). Третю сходинку посідає "Манчестер Сіті" (64 пункти). У зоні Ліги чемпіонів також розташувалися "Ньюкасл" і "Челсі" (по 63 бали).

Таблиця АПЛ після 35-го туру

Таблиця АПЛ після 35-го туру / © flashscore.ua

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